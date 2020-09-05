Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального
Смотрите также
В Самаре обрушилась стена у жилого дома в центре города
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc
Компания УАЗ продемонстрировала необычный дизайн УАЗ «Буханки»
Лукашенко заявил о фальсификации сообщения Меркель по Навальному
Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма
Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики
«Шинник» и «Знамя» стали соперниками «Ахмата» по группе в Кубке России
Собчак рассказала Муцениеце о причинах развода с Виторганом
ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах
Шойгу поблагодарил коллегу из Китая за сотрудничество с Россией
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Порошенко назвал санкции со стороны России государственной наградой
Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу
Онкологи дали россиянам советы насчет родинок и кишечника
МиГ-31 поднялся на перехват норвежского самолета над Баренцевым морем
С 22 августа Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите». Власти Германии заявили, что его пытались отравить веществом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в анализах политика.В источнике
Национальная медицинская палата сейчас обратилась к Немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, чтобы посмотреть основную причину состояния Навального, которая до сих пор не ясна.
Подробнее о событии