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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального

С 22 августа Алексей Навальный находится в берлинской клинике «Шарите». Власти Германии заявили, что его пытались отравить веществом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли ядов в анализах политика.В источнике
Леонид Рошальхирург
Национальная медицинская палата сейчас обратилась к Немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, чтобы посмотреть основную причину состояния Навального, которая до сих пор не ясна.
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РИА Новости

Рошаль предложил немецким врачам совместно изучить состояние Навального

РИА Новости12:37
Коммерсантъ

Рошаль предложил врачам ФРГ совместно изучить состояние Навального

Коммерсантъ12:18
Комсомольская правда

Доктор Рошаль: Российские врачи призвали немецких медиков создать совместную группу по ситуации с Навальным

Комсомольская правда11:44
РБК

Россия предложила ФРГ создать совместную группу врачей по делу Навального

РБК11:54
RT на русском

Рошаль предложил Германии создать экспертную группу для изучения состояния Навального

RT на русском12:47
Известия

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ТАСС

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