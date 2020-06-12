Общество

Lenta.ruLenta.ruРошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль пожаловался президенту России Владимиру Путину на дело калининградских врачей, которых судят за убийство новорожденного.
Читать в источнике
Комментировать387

Подробнее о событии

«Такого не было в России с 1953 года»: Рошаль напомнил Путину о деле калининградских врачей

Калининград.Ru09:23

Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве

РИА Новости07:06

Леонид Рошаль – Владимиру Путину: «Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого не было в России с 1953 года»

КП - Калининград08:46

Рошаль попросил Путина вступиться за обвиняемых в убийстве врачей

Русский Запад08:17

«Все неправильно»: Рошаль просит Путина обратить внимание на дело Белой и Сушкевич

Новый Калининград.Ru07:50

Рошаль напомнил Путину о деле медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калининграде

ТАСС09:05

Рошаль в свете дела калининградских врачей вспомнил, что такого не было с 1953 года

Интерфакс06:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса

Bimru.ru 04:08
256
Происшествия

Сжиженный газ взорвался в Казани

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
9
Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии

Газета.Ru 17:00
Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник вчера в 19:55
72
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
2,1K
Футбол

«Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии

Газета.Ru 16:52
Политика

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
35
Происшествия

Несколько домов в центре Москвы остались без света

Вести.Ru 15:10
4
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
37
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу

Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру 04:00
2
Происшествия

В Пекине на рынке нашли коронавирус

В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
41
Армия и оружие

Украина произведет 2500 «выжигающих российские войска» боевых ракет

Lenta.ru 17:03
Общество

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя

РБК 17:16
3
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
496
Футбол

Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы

В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru 10:49
Футбол

Харгривз рассказал, почему нельзя считать Роналду эгоманьяком

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Евро-футбол.ру 17:09
Гаджеты

AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля

Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews 14:02
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,9K
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 10 июня в 02:49
82
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
470
Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
46
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
9
Культура

GOG разыгрывает коллекционную GeForce RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077

Магазин GOG устроил конкурс талантов, победитель которого получит очень крутой, нужный и ценный приз — стилизованную под Cyberpunk 2077 видеокарту GeForce RTX 2080 Ti.
Городской портал Новый Нижний вчера в 23:00
Хоккей

«Металлург» обменял Каменева в СКА на Прохоркина

Газета.Ru вчера в 12:35
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
273
Здоровье

Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу

Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
1,5K
Путешествия

Россиян призвали бронировать отдых в Крыму с июля

Крым вступает в самый горячий временной период для туризма, россияне могут смело уже сейчас бронировать отдых в регионе, начиная с июля.
NewInform 03:39
529
Общество

Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

Киев, 12 июня 2020, 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус.
REGNUM 07:59
714
Гаджеты

Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы

Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 10 июня в 03:10
2
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК вчера в 06:08
10
ещё по теме
Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор. Герой Труда Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное