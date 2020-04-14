Коронавирус
РИА НовостиРошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты. Больница с 6 апреля закрылась на карантин, там у врачей и пациентов обнаружили коронавирус.
Читать в источнике
Оценить165
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
Общество
Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:35
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Происшествия
В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов
Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
Общество
Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
Российская газета 06:28
Политика
Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%
Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
Общество
На Кубани начали проверку в отношении судьи из-за скандального видео
БИЗНЕС Online 09:30
Здоровье
В Петербурге коронавирусом могут переболеть до 120 тысяч человек
Экспертная группа подготовила отчет, в котором изложен прогнозы развития ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Маяк (г. Сосновый Бор) 11:16
Общество
Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы
Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы.
Вести ФМ 14:31
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК 12 апреля в 22:17
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
Экономика
На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия
Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
ТАСС 14:34
Политика
Сенатор назвал неадекватными заявления Турчинова о возвращении Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков считает неадекватным прогноз Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию.
Аргументы недели вчера в 14:55
Космос
В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения
В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ 10:58
Происшествия
К поискам пропавших на Белом озере рыбаков подключилась авиация
К поискам пятерых рыбаков, пропавших на Белом озере, подключилась авиация. Напомним, мужчины отправились на промысел 12 апреля.
Вести.Ru 12:21
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы
Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
Кино
Опубликован трейлер сериала «Водоворот»
Inc-news.ru 14:57
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru 12:29
Общество
Тест на антитела к коронавирусу начнут делать в РФ в течение 10 дней
Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что тест на антитела к коронавирусу начнут проводить в серологических лабораториях страны в течение 10 дней.
Московский Комсомолец 12:16
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Общество
Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии
По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом
Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
РИА Новости 10:26
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04