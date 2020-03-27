Коронавирус

ИзвестияИзвестияРошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца. Об этом в интервью RT заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он обосновал свое мнение опытом других пандемий, которые были серьезнее нынешней ситуации.
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Леонид Рошаль
Почти 80% форм — лёгкие. Человек переболевает. Да, у него возникает иммунитет, это хорошо, у большего числа будет иммунитет к этому вирусу.
— Леонид Рошаль, хирургRT на русском 08:34

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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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