Почти 80% форм — лёгкие. Человек переболевает. Да, у него возникает иммунитет, это хорошо, у большего числа будет иммунитет к этому вирусу.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца. Об этом в интервью RT заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он обосновал свое мнение опытом других пандемий, которые были серьезнее нынешней ситуации.

Общество В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.

Гаджеты GTX 1650 получат более быструю память Дошло даже до того, что компания NVIDIA и ее партнеры ставят в видеокарты GTX 1650 память GDDR6, а не GDDR5, хотя у новинки более высокая пропускная способность и в целом это более продвинутая память.

Экономика Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.

Космос Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк» Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".

Армия и оружие Пушков предрек США поражение в Ираке Эскалация боевых действий в Ираке свидетельствует о "дурной привычке" Вашингтона, которая не приведет США к победе, заявил член Совфеда Алексей Пушков в твиттере.

Политика Российские военные вирусологи начали работу в итальянском Бергамо На территории авиабазы ВВС Италии в пригороде Бергамо развёрнуты лаборатория и пункты спецобработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.

Общество В Новосибирске нашли способ обойти карантинные меры против коронавируса Губернатор Новосибирской области Андрей Травников издал постановление, в котором рекомендовал, а не запретил работу торговых центров в дни, объявленные нерабочими в связи с распространением коронавируса.

Общество Эксперт рассказал о дефиците тепловизоров в России Первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский в интервью радио Sputnik рассказал о том, что помимо гречневой каши и медицинских масок, дефицит которых есть в отдельных регионах страны, в России зафиксировали нехватку тепловизоров — бесконтактных градусников, которые способны выявить вирус в теле человека до его передачи другим людям.

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Политика В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

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Общество В правительстве планируют ограничить передвижения по России На фоне инфекции правительство России обсуждает возможность остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки по всей стране, ограничить передвижения.

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Транспорт Ограничительные меры из-за коронавируса не помешают ремонтировать дороги в Южно-Сахалинске В беседе с руководителями подрядных организаций губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, работы по строительству и благоустройству должны вестись в полном объеме.