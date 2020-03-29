Результаты вакцинации от коронавирусной инфекции будут заметны минимум через год после создания препарата или даже позже, заявил в интервью РИА Новости президент союза "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.

с чего всё началось

Уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих.

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что только через год или позже станут понятны результаты вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости.

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Общество В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Москве превысило тысячу человек, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».

Общество Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.

Путешествия В Сочи начали выселять туристов из отелей В Сочи начали выселять туристов из отелей и гостиниц в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте, сообщил заместитель департамента курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.

Политика Грузия не пропустила возвращающихся домой из Армении россиян "В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию росграждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение", - уведомляет диппредставительство.

Общество Компания устроила танцы с шашлыками в первый день карантина в Москве Компания молодых людей в ночь на 29 марта устроила вечеринку с танцами и шашлыками на Воробьевых горах в Москве, игнорируя призывы оставаться дома на объявленной нерабочей неделе.

Общество Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.

Наука Как цвет волос влияет на продолжительность жизни Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.