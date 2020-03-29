Коронавирус
Мой БрянскРошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил, что только через год или позже станут понятны результаты вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости.
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Уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих.
— Леонид Рошаль, хирургТК Звезда 01:38
с чего всё началось
Результаты вакцинации от коронавирусной инфекции будут заметны минимум через год после создания препарата или даже позже, заявил в интервью РИА Новости президент союза "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.РИА Новости00:42
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