Результаты вакцинации от коронавирусной инфекции будут заметны минимум через год после создания вакцины, а возможно и позже, заявил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль.

с чего всё началось

Реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины. Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа.

Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. О первых инфицированных сообщили китайские власти в Ухане.

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

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