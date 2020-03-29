Будьте в Плюсе
Главное
Ещё
США
Ещё
Интересное
Ещё
Политика
Ещё
Общество
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Ещё
реклама
ИзвестияИзвестия
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Экономика сегодня
  • Телеканал 360°3:08
  • Вести.Ru3:08
  • Рифей-Пермь0:32
  • Известия0:44
  • Деловое.ТВ0:46
Смотрите также
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов. По его словам, необходимо надевать перчатки и обрабатывать телефон антисептиком.В источнике
Оценить
222
288
Леонид Рошаль
Хирург
В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или туалетную бумагу, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки, обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно.
С чего всё начиналось
alt

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

Нельзя больным с респираторными заболеваниями приходить в поликлиники, при появлении признаков заболевания надо дистанционно посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать медицинского работника на дом, уточнил Рошаль.
РИА Новости 00:26
Подробнее о событии
alt

Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках

РБК 02:05
alt

Рошаль посоветовал посещать магазин в перчатках для защиты от COVID-19

RT на русском 01:39
alt

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

РИА Новости 00:26
реклама