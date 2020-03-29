Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов. По его словам, необходимо надевать перчатки и обрабатывать телефон антисептиком. В источнике

Леонид Рошаль Хирург В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или туалетную бумагу, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки, обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно.