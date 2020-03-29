Коронавирус

ИзвестияИзвестияРошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов. По его словам, необходимо надевать перчатки и обрабатывать телефон антисептиком.
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с чего всё началось

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

Нельзя больным с респираторными заболеваниями приходить в поликлиники, при появлении признаков заболевания надо дистанционно посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать медицинского работника на дом, уточнил Рошаль.
РИА Новости00:26

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Рошаль дал прогноз о перспективах вакцинации против коронавируса

Газета.Ru03:21

Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках

РБК02:05

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

РИА Новости00:26

Доктор Рошаль посоветовал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом

URA.Ru01:36

Россиянам рассказали о безопасном походе по магазинам

Lenta.ru01:05

Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

Коммерсантъ00:57

Рошаль посоветовал посещать магазин в перчатках для защиты от COVID-19

RT на русском01:39
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Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
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Общество

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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Известия 27 марта в 18:23
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Сегодня «Ислочь» на своём поле примет «Смолевичи»

ГЛАС.RU 01:25
Общество

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Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей вчера в 07:19
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
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Общество

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Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом в Twitter сообщил сам премьер-министр Великобритании, передает tvbrics.com.
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Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

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Компания делает свой собственный контент для платформы «Мегафон Образование».
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Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
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Мишустин сформировал президиум правительства России

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Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
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Футбол

Аршавин ответил на слухи о купленной «Зенитом» победе над «Баварией»

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В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

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Компания молодых людей в ночь на 29 марта устроила вечеринку с танцами и шашлыками на Воробьевых горах в Москве, игнорируя призывы оставаться дома на объявленной нерабочей неделе.
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В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

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Газета.Ru вчера в 23:19
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Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
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Автомобильный двигатель премиального седана Aurus в рамках проекта «Адаптация» дорабатывается для использования в авиации на винтовых самолётах и ожидается, что серийный авиамотор появится в течение нескольких лет после завершения испытаний.
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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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