Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
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с чего всё началось

Рошаль: год назад ОНФ рекомендовал готовить медиков и больницы к работе при ЧС

Леонид Рошаль сообщил, что по итогам совещания были подготовлены предложения, «которые направили в указанные ведомства»,— что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию: «В частности, ряд наших рекомендаций был направлен на подготовку специалистов к массовым поступлениям пострадавших, материально-технического и кадрового обеспечения, на программы для непрерывного и высшего медицинского образования».
Коммерсантъвчера в 15:56

Подробнее о событии

«Не успели». Рошаль рассказал о закрытых планах по ЧС

ИА Красная Весна03:30

Рошаль сообщил об обсуждении режима ЧС на тайном заседании прошлым летом

РБКвчера в 22:59

Рошаль: год назад ОНФ рекомендовал готовить медиков и больницы к работе при ЧС

Коммерсантъвчера в 15:56

Рошаль: оптимизация медицины в РФ не была рассчитана на работу в условиях катаклизма

ТАССвчера в 09:18

Оптимизируя медицину в РФ не учли условия катаклизма - Рошаль

Независимая газетавчера в 09:15

Рошаль осудил оптимизацию здравоохранения в России

News.ruвчера в 08:56

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

РИА Новостивчера в 08:31
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
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Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, где ему доложат о рекомендациях по постепенному снятию режима самоизоляции.
РИА Новости 04:31
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Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
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Шоу-бизнес

Наташа Королева отмечала годовщину с супругом без макияжа

Певица не постеснялась показать незначительные недостатки своего лица без макияжа.
RuNews24.ru 06:31
Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
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Энергетика

Силуанов обнародовал приемлемую для России цену нефти

В Минфине РФ поделились ожиданиями о стоимости нефти в этом году. В министерстве прогнозируют цену в 30 долларов за баррель.
ФедералПресс вчера в 18:05
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Общество

В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
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Здоровье

В Нижегородской области выявили ещё 272 случая заражения коронавирусом

Нижний Новгород, 6 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 мая выявили 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:45
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Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
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Футбол

Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой

Soccer.ru 08:19
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном

Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
1
Шоу-бизнес

У актера Петра Красилова выявили коронавирус

Газета.Ru 06:31
2
Экономика

Эксперт спрогнозировал два сценария роста безработицы в России

Сафонов уверен, что при таком развитии событий безработица достигнет 7-ми млн человек, в это почти 10,5% от населения России.
Live24 вчера в 02:55
256
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

ToDay News Ufa вчера в 06:41
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Технологии

О чем говорят многократные мутации в геноме SARS-CoV-2

Специалисты проанализировали появление геномного разнообразия в SARS-CoV-2, вызывающем COVID-19, путем скрининга геномов более чем 7500 образцов вируса от инфицированных пациентов по всему миру.
Ридус 07:55
Футбол

«Барселона» вспомнила гол Иньесты «Челси». Это случилось ровно 11 лет назад

Пресс-служба «Барсы» вспомнила этот успех, опубликовав видео гола в твиттере: «Ровно 11 лет назад Андрес Иньеста сделал это».
Sports.ru 05:24
Общество

Псковские власти смягчили карантинные меры

В Псковской области ослабили ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:18
65
Кино

Инсайдеры назвали главного героя новых «Пиратов Карибского моря»

Фильм Про 05:00
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
415
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
268
Политика

Германия передаст России архивы о советских военнопленных

Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.
SM News вчера в 20:31
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Здоровье

Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции

Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
219
Происшествия

Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета вчера в 12:25
121
Общество

ФБК может выводить активы за рубеж через частные фирмы сотрудников

Деятельность связанных с ФБК структур вполне может быть расценена как налоговое злоупотребление.
iReactor 05:41
Общество

От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
69
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 04 мая в 14:56
1,5K
Шоу-бизнес

Бабкина заявила о поражении около 80% легких

Недавно народная артистка страны выписалась из больницы, где провела около месяца. Бабкина была госпитализирована с пневмонией.
Газета.Ru 06:56
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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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