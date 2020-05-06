Коронавирус
РИА НовостиРошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
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с чего всё началось
Леонид Рошаль сообщил, что по итогам совещания были подготовлены предложения, «которые направили в указанные ведомства»,— что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию: «В частности, ряд наших рекомендаций был направлен на подготовку специалистов к массовым поступлениям пострадавших, материально-технического и кадрового обеспечения, на программы для непрерывного и высшего медицинского образования».Коммерсантъвчера в 15:56
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Рошаль: год назад ОНФ рекомендовал готовить медиков и больницы к работе при ЧС
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