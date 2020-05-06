Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
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с чего всё началось

Рошаль: год назад ОНФ рекомендовал готовить медиков и больницы к работе при ЧС

Леонид Рошаль сообщил, что по итогам совещания были подготовлены предложения, «которые направили в указанные ведомства»,— что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию: «В частности, ряд наших рекомендаций был направлен на подготовку специалистов к массовым поступлениям пострадавших, материально-технического и кадрового обеспечения, на программы для непрерывного и высшего медицинского образования».
Коммерсантъвчера в 15:56

Подробнее о событии

«Не успели». Рошаль рассказал о закрытых планах по ЧС

ИА Красная Весна03:30

Рошаль сообщил об обсуждении режима ЧС на тайном заседании прошлым летом

РБКвчера в 22:59

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

РИА Новостивчера в 08:31

Рошаль: оптимизация медицины в РФ не была рассчитана на работу в условиях катаклизма

ТАССвчера в 09:18

Оптимизируя медицину в РФ не учли условия катаклизма - Рошаль

Независимая газетавчера в 09:15

Рошаль осудил оптимизацию здравоохранения в России

News.ruвчера в 08:56

Рошаль: год назад ОНФ рекомендовал готовить медиков и больницы к работе при ЧС

Коммерсантъвчера в 15:56
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Футбол

Роббен может возобновить карьеру в Бразилии

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен, объявивший о завершении карьеры прошлым летом, может возобновить карьеру в чемпионате Бразилии.
Евро-футбол.ру 02:43
Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Здоровье

В Тверской области зафиксировано ещё 44 случая заражения коронавирусом

Новых летальных случаев со вчерашнего дня не зафиксировано, то есть всего в регионе насчитывается 8 человек, умерших от вируса COVID-19.
Край справедливости 03:45
2
Общество

Отопление в Екатеринбурге начнут отключать с завтрашнего дня

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, отключать отопление в домах екатеринбуржцев начнут уже с завтрашнего дня.
Политсовет 04:02
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Культура

Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая

Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
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Единоборства

«Уже песок из задницы сыпется». Александр Емельяненко — о возможном бое с участием Владимира Соловьева

Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался насчет возможного боя с участием телеведущего Владимира Соловьева.
Спорт-Экспресс 02:40
Политика

Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40
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Общество

В Приморье школам рекомендовали досрочно завершить учебный год

Министерство образования Приморья рекомендовало школам региона завершить учебный год досрочно, при этом учебные заведения решения примут самостоятельно.
РИА Новости 03:22
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Экономика

Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд

Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
1
Здоровье

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 98 человек

По состоянию на 9 часов утра 6 мая лабораторно подтверждены 98 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:22
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Космос

Вблизи Земли пролетит астероид размером с автобус

Популярная механика 03 мая в 14:38
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Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
940
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
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Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru вчера в 15:43
231
Общество

Академик РАН назвал необычным сценарий эпидемии коронавируса в России

Сценарий эпидемии новой коронавирусной инфекции в России является необычным и непохожим ни на китайский, ни на итальянский вариант развития событий, заявил в беседе с НСН руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
Rambler News Service 04:46
106
Общество

Перечислены наиболее востребованные после пандемии профессии

Исследователи из Института прогрессивного образования назвали наиболее востребованные после эпидемии коронавируса профессии.
Профиль вчера в 01:31
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Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Игры

EA планирует адаптировать свои игры для Xbox Series X и PS5

Electronic Arts планирует адаптировать свои видеоигры для консолей нового поколения — Xbox Series X и PlayStation 5. Об этом в ходе квартального отчёта сообщил финансовый директор компании Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen).
3DNews 03:08
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
6,4K
Общество

В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01
336
Политика

В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
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Недвижимость

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
304
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,3K
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
301
Общество

Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком

Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
225
Общество

В Подмосковье зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

По состоянию на 6 мая общее число зараженных COVID-19 в Подмосковье достигло 16 590 человек. Из них 611 выздоровели, 141 умер.
РБК 03:51
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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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