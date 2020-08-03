Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.В источнике
С чего всё началось
«Это репетиция биологической войны»: врач Леонид Рошаль об уроках и последствиях пандемии
В социальных сетях одно время ходила аудиозапись, в которой доктор Рошаль рассказывал, что для защиты от коронавируса надо есть чеснок.
Forbesвчера в 06:53
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