Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека

Как сообщает ToDay News Ufa, миллиардер из Соединенных Штатов Америки Илон Маск рассказал, что некие чипы, которые в настоящее время разрабатывает его стартап, окажут людям помощь в том, чтобы, наконец, услышать звуки, частота которых находится далеко за пределами человеческого восприятия.