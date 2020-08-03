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Lenta.ru
Lenta.ru

Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.В источнике
С чего всё началось
Forbes

«Это репетиция биологической войны»: врач Леонид Рошаль об уроках и последствиях пандемии

В социальных сетях одно время ходила аудиозапись, в которой доктор Рошаль рассказывал, что для защиты от коронавируса надо есть чеснок.
Forbesвчера в 06:53
Подробнее о событии
РИА Новости

Рошаль назвал пандемию «репетицией биологической войны»

РИА Новости21:29
РБК

Рошаль назвал пандемию «репетицией биологической войны»

РБК20:46
URA.Ru

Доктор Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны

URA.Ruвчера в 16:10
News.ru

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

News.ru17:15
РЕН ТВ

Рошаль назвал пандемию репетицией биологической войны

РЕН ТВвчера в 16:39
Известия

Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны

Известия19:15
Forbes

«Это репетиция биологической войны»: врач Леонид Рошаль об уроках и последствиях пандемии

Forbesвчера в 06:53

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Lenta.ruвчера в 14:29
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Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека

Как сообщает ToDay News Ufa, миллиардер из Соединенных Штатов Америки Илон Маск рассказал, что некие чипы, которые в настоящее время разрабатывает его стартап, окажут людям помощь в том, чтобы, наконец, услышать звуки, частота которых находится далеко за пределами человеческого восприятия.
ToDay News Ufa18:05
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Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Росбалт, по мнению специалиста, в обязательном порядке стоит воздержаться от употребления персиков и абрикосов тем людям, которые имею лишний вес, повышенную кислотность или сахарный диабет.
ToDay News Ufa1 августа в 03:56
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У «Аэропортов регионов», претендующих на аэровокзал в Южно-Сахалинске, все больше конкурентов

"Аэропорты регионов", на которых очень рассчитывало сахалинское правительство в части передачи им строящегося аэровокзала, все более далеки от легкого получения актива.
Сахалин.Инфо21:13