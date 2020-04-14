Коронавирус
Аргументы и Факты - УфаРошаль потребовал прекратить преследование главврача РКБ в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой. Заявление опубликовано на сайте палаты.
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Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Экономика
Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса
Осенью 2019 года очень большое количество жителей Крыма высказывали удовлетворенность своей жизнью, рассказал социолог.
РБК 00:30
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Коммерсантъ вчера в 08:46
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
RT на русском 00:51
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля.
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:22
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась
Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru 13 апреля в 17:43
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru вчера в 07:11
Общество
Порядок получения пропусков для передвижения в Подмосковье уточнили
Уточняется, что оформлять цифровой пропуск для передвижения по подмосковному региону граждане смогут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Россию рейсом «Аэрофлота»
Зарегистрировались 276 человек уточнили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии
Американская корпорация Apple в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса открыла доступ к навигационным данным, которые регистрируют Apple Maps, говорится в релизе на сайте корпорации.
Аргументы и Факты 00:45
Политика
Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса
Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
РИА Новости 00:19
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S
Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
3DNews вчера в 10:10
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
Кино
Как проходили съемки «Зулейха открывает глаза»
По сюжету фильма «Зулейха открывает глаза» территория Казанского Кремля была точкой отправки на каторжные работы.
Вести Татарстан вчера в 15:45
Футбол
УЕФА лишил команды ответных встреч в еврокубках
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ассоциация европейских клубов (ЕСА) пришли к соглашению, согласно которому стадии 1/4 и 1/2 финала еврокубков сократят до одного матча.
Уралинформбюро вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Иван Телегин показал домашнее фото с любовницей
Пелагея была дома с дочерью, а Телегин жил в отелях с любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 14:52
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru вчера в 12:29
Общество
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Новосибирск
АиФ Новосибирск вчера в 11:03
Кино
Персонажи саги о Гарри Поттере появятся в «Фантастических тварях 3»
Культуромания вчера в 01:16
Авто
BMW выпустит кроссовер BMW X8 M
Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки.
Автоновости дня вчера в 11:55