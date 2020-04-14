Коронавирус

Аргументы и Факты - УфаАргументы и Факты - УфаРошаль потребовал прекратить преследование главврача РКБ в Уфе

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой. Заявление опубликовано на сайте палаты.
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Коронавирус в Башкирии: Как будут работать врачи в РКБ; что происходит в Бирской больнице

Башинформ00:56

Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

РИА Новостивчера в 12:37

Леонид Рошаль потребовал прекратить преследование главврача РКБ им. Куватова в Уфе

Уфа1.рувчера в 10:51

Леонид Рошаль потребовал прекратить проверку в РКБ

UfacityNews.ruвчера в 10:56

Леонид Рошаль потребовал прекратить проверку больницы в Уфе, в которой находятся зараженные коронавирусом

Горобзор.рувчера в 11:38

Рошаль просит СК прекратить проверку больницы в Уфе, в которой люди заражены коронавирусом

ТАССвчера в 10:18

Леонид Рошаль требует прекратить преследование главврача Республиканской клинической больницы

UfaTime.ruвчера в 10:10
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Шоу-бизнес

Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной

Bimru.ru 13 апреля в 10:01
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Экономика

Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса

Осенью 2019 года очень большое количество жителей Крыма высказывали удовлетворенность своей жизнью, рассказал социолог.
РБК 00:30
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Общество

Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров

Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Коммерсантъ вчера в 08:46
1,2K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
3,4K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

RT на русском 00:51
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Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РБК 00:52
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Энергетика

В России снизились цены на бензин

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля.
РИА Новости вчера в 23:46
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Общество

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:22
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Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась

Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru 13 апреля в 17:43
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Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru вчера в 07:11
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Общество

Порядок получения пропусков для передвижения в Подмосковье уточнили

Уточняется, что оформлять цифровой пропуск для передвижения по подмосковному региону граждане смогут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Ugpressa.ru вчера в 16:29
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Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
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Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
109
Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Россию рейсом «Аэрофлота»

Зарегистрировались 276 человек уточнили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
Эхо Москвы вчера в 22:04
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Технологии

Apple открыла доступ к статистике передвижений людей при пандемии

Американская корпорация Apple в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса открыла доступ к навигационным данным, которые регистрируют Apple Maps, говорится в релизе на сайте корпорации.
Аргументы и Факты 00:45
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Политика

Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса

Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
РИА Новости 00:19
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S

Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
3DNews вчера в 10:10
1
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
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Кино

Как проходили съемки «Зулейха открывает глаза»

По сюжету фильма «Зулейха открывает глаза» территория Казанского Кремля была точкой отправки на каторжные работы.
Вести Татарстан вчера в 15:45
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Футбол

УЕФА лишил команды ответных встреч в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ассоциация европейских клубов (ЕСА) пришли к соглашению, согласно которому стадии 1/4 и 1/2 финала еврокубков сократят до одного матча.
Уралинформбюро вчера в 03:28
Шоу-бизнес

Иван Телегин показал домашнее фото с любовницей

Пелагея была дома с дочерью, а Телегин жил в отелях с любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 14:52
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Происшествия

Миномет взорвался на учениях в Донецкой области

Газета.Ru вчера в 12:29
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Общество

Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Новосибирск

АиФ Новосибирск вчера в 11:03
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Кино

Персонажи саги о Гарри Поттере появятся в «Фантастических тварях 3»

Культуромания вчера в 01:16
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Авто

BMW выпустит кроссовер BMW X8 M

Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки.
Автоновости дня вчера в 11:55
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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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