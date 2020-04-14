Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 440

Общество Самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка Самолет с россиянами на борту, ранее застрявшими в США, вылетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву.

Транспорт В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. 18

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 1,6K

Здоровье В Минздраве сообщили о неготовности регионов к коронавирусу Часть регионов РФ, где заболеваемость коронавирусом COVID-19 низкая, не готовы оказывать медицинскую помощь больным, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 48

Наука В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится публикации журнала Journal of Biological Chemistry. 10

Энергетика Цены на бензин на заправках России начали снижаться В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л. 92

Игры Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая Всего будет добавлено более 800 предметов.Terraria появилась в 2011 году на РС, а потом была адаптирована для PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных устройств. 2

Общество На Кубани проверят скандальное видео с участием судьи Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку появившегося в интернете видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда. 166

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 73

Здоровье Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан. 1

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 64

Политика Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 78

Экономика Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день на $6,4 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.

Футбол Джорджевич назвал лучших одноклубников и тренера в своей карьере Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич поделился мнением о том, какой тренер является лучшим в его карьере.

Здоровье Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких. 535

Здоровье Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно. 594

Общество В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом В Москве скончались ещё 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. 384