Коронавирус
СолидарностьРошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
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Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru 12:29
Общество
Самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка
Самолет с россиянами на борту, ранее застрявшими в США, вылетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву.
Lenta.ru 21:20
Транспорт
В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 13:36
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Здоровье
В Минздраве сообщили о неготовности регионов к коронавирусу
Часть регионов РФ, где заболеваемость коронавирусом COVID-19 низкая, не готовы оказывать медицинскую помощь больным, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 20:22
Наука
Пятидневное голодание превратило мальков японской рыбки в самцов
После пяти дней голодовки самки японской медаки (Oryzias latipes) меняют пол.
Территория новостей 02:54
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Наука
В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM 21:39
Энергетика
Цены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.
Интерфакс 12:43
Игры
Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая
Всего будет добавлено более 800 предметов.Terraria появилась в 2011 году на РС, а потом была адаптирована для PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных устройств.
RuNews24.ru 02:07
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с участием судьи
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку появившегося в интернете видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда.
Российская газета 10:31
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Здоровье
Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем
Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Известия 20:53
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 21:24
Космос
SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Коммерсантъ 21:09
Экономика
Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день на $6,4 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
Газета.Ru 18:21
Футбол
Джорджевич назвал лучших одноклубников и тренера в своей карьере
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич поделился мнением о том, какой тренер является лучшим в его карьере.
Матч ТВ 14:52
Здоровье
Глава Минздрава рассказала о пике пандемии коронавируса в Омске
Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова заявила, что пик пандемии коронавируса в регионе пройдет до конца апреля.
РИА ОмскИнформ 10:56
Общество
Самолет S7 вывез из Таиланда более 190 российских туристов
РИА Новости 04:01
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Общество
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 17:28
Космос
В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»
В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
News.ru 12 апреля в 10:13