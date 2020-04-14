Коронавирус

СолидарностьСолидарностьРошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
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Леонид Рошаль потребовал прекратить преследование главврача РКБ им. Куватова в Уфе

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Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

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Леонид Рошаль потребовал прекратить проверку больницы в Уфе, в которой зараженные коронавирусом

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Рошаль просит СК прекратить проверку больницы в Уфе, в которой люди заражены коронавирусом

ТАСС10:18

Леонид Рошаль требует прекратить преследование главврача Республиканской клинической больницы

UfaTime.ru10:10
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
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REGNUM 09:46
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В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
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Армия и оружие

Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса

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Профессор назвала простые средства от коронавируса

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В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
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Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
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Коронавирус впервые передался от мертвеца

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Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом

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Рошаль Леонид Михайлович
Хирург
Советский и российский педиатр и хирург, общественный деятель. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Президент Национальной медицинской палаты. «Детский доктор мира». Доктор медицинских наук, профессор.
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