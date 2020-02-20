Опрошенные «Ведомостями» топ-менеджеры звукозаписывающих студий и аудиобрендинговых компаний оценили стоимость каталога «Мелодии» в 30–60 млн руб.

с чего всё началось

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