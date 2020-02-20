Общество
КоммерсантъРосимущество продало фирму «Мелодия» за 330 млн рублей
Аудиомаркетинговая компания «Формакс» приобрела у Росимущества 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», которая со времени своего основания в 1964 году принадлежала государству.
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с чего всё началось
Опрошенные «Ведомостями» топ-менеджеры звукозаписывающих студий и аудиобрендинговых компаний оценили стоимость каталога «Мелодии» в 30–60 млн руб.Ведомостивчера в 16:05
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Происшествия
В Сочи отстранили от работы учителя после конфликта со школьником
Футбол
«Ливерпуль» лишился Хендерсона из-за травмы на три недели
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления полузащитника Джордана Хендерсона, получившего травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1).
Общество
В российских школах начнут изучать искусственный интеллект
Министерство просвещения внедрит изучение искусственного интеллекта (ИИ) в программу российских школ - уже к 2021 году.
Музыка
Мишустин поздравил Юрия Антонова с 75-летием
Ранее iReactor писал, что президент России Владимир Путин также поздравил композитора, певца и народного артиста РФ Юрия Антонова с юбилеем.
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
Общество
Жителей России могут начать штрафовать за борщевик на дачах
Совет Федерации РФ направил в Министерство юстиции предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для жителей за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Наука
Кожа человека обладает способностями человеческого мозга
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Science Alert, при исследовании взаимодействия различных групп клеток кожи между собой, у некоторых из них был обнаружен схожий с нейронами головного мозга узор взаимодействия.
Экономика
Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год
Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
Шоу-бизнес
Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе
Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
Происшествия
В Германии назвали нападение в Ханау терактом на почве расизма
Власти Германии официально назвали расстрел посетителей кальянных в городе Ханау (федеральная земля Гессен) "террористическим актом, имеющим расистскую подоплеку".
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Технологии
Хакеры за пять дней могут взломать российский банк
Компания по информбезопасности Positive Technologies провела эксперименты, во время которых установлено, насколько российские банки готовы противостоять хакерам.
Здоровье
Ляшко готов поселить у себя дома эвакуированных из Китая украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко на своей странице в Twitter совсем недавно написал о готовности принять двух-трех соотечественников, эвакуированных из Уханя, у себя дома.
Происшествия
В Казани арестовали троих предполагаемых экстремистов
Накануне УФСБ по Татарстану сообщило о задержании в Казани трех предполагаемых членов ячейки "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Интернет
Facebook заплатит пользователям за запись голосов
В социальной сети Facebook стартует нововведение, благодаря которому пользователям заплатят за их голосовые записи.
Культура
«Лед 2» обзавелся саундтреком с Монатиком и Александром Петровым
Саундтрек к фильму "Лед 2" вышел в свет 21 февраля 2020 года. В создании большей части композиций принял участие Pluri Art Orchestra.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза разговор с Лукашенко и звонок Эрдогану
Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформировал членов Совета безопасности России о своем телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания "Фонтанка" со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Космос
Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам
Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Политика
Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру
Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ.
Авто
Kia рассказала больше о новом Sorento
Фирма Kia опубликовала подробную информацию о четвёртом поколении кроссовера Sorento. Новинка построена на абсолютно новой платформе.
Хоккей
Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин довел до 699 число голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге.