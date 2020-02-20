Общество
РИА НовостиРосимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны
Акционерное общество "Фирма Мелодия" перешло в частные руки, сообщает газета "Ведомости". Седьмого февраля Росимущество продало все 100 процентов акций компании на аукционе. Покупателем стала компания "Формакс", выигравшая торги у "Студии Союз".
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с чего всё началось
Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.Ведомостивчера в 16:05
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Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Общество
Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
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Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы.
Экономика
Число брошенных РЖД поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
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Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
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Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
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Что касается аккумулятора, то его емкость должна составить 4700 мА•ч. По другим данным, смартфон может выглядеть так Redmi K30 Pro будет оснащен флагманской однокристальной системой Snapdragon 865, поддержкой сетей пятого поколения, экраном с частотой обновления картинки 120 Гц, а также основной камерой с датчиком изображения Sony IMX686 разрешением 64 Мп.
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Бывшего советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы
Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун приговорен к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в в даче ложных показаний Конгрессу, передает Washington Post.
Футбол
Футболист «Аякса» Бабел спародировал симуляцию соперника в матче ЛЕ
Нападающий нидерландского «Аякса» Райан Бабел во время матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы передразнил защитника испанского «Хетафе» Аллана-Ромео Ньома, который слишком активно начал демонстрировать боль после столкновения.
Происшествия
В Дагестане задержан замглавы Росимущества
Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Политика
Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Энергетика
«Газпром» с Wintershall начинают добычу газа в Северном море
20 февраля компания Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) сообщила о начале добычи на газовом месторождении Sillimanite в Северном море.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Культура
На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей
Личный автограф президента РФ Владимира Путина, адресованный американисту Валентину Зорину, был продан на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул".
Общество
Минобороны решило купить служебный автомобиль за 30 миллионов рублей
Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей.
Армия и оружие
В Совфеде пригрозили США после инцидента с бронемашиной РФ в Сирии
Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал попытку американского броневика столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии.
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Хоккей
Хоккеист-коротышка уложил на лед 193-сантиметрового соперника
165-сантиметровый Гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника.
Общество
Половина украинцев заявила о движении страны в неправильную сторону
Число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза.