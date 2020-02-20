Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.

с чего всё началось

Акционерное общество "Фирма Мелодия" перешло в частные руки, сообщает газета "Ведомости". Седьмого февраля Росимущество продало все 100 процентов акций компании на аукционе. Покупателем стала компания "Формакс", выигравшая торги у "Студии Союз".

Происшествия Суд арестовал экс-помощницу Дворковича Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Общество Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.

Политика Аваков нашел причины протестов против размещения на карантин украинцев из Уханя Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы.

Экономика Число брошенных РЖД поездов достигло максимума В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».

Экономика Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.

Политика Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.

Здоровье Перечислены новые полезные свойства картофеля Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.

Общество Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.

Гаджеты Redmi K30 Pro 5G кое в чем превосходит Xiaomi Mi 10 Что касается аккумулятора, то его емкость должна составить 4700 мА•ч. По другим данным, смартфон может выглядеть так Redmi K30 Pro будет оснащен флагманской однокристальной системой Snapdragon 865, поддержкой сетей пятого поколения, экраном с частотой обновления картинки 120 Гц, а также основной камерой с датчиком изображения Sony IMX686 разрешением 64 Мп.

Политика Бывшего советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун приговорен к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в в даче ложных показаний Конгрессу, передает Washington Post.

Футбол Футболист «Аякса» Бабел спародировал симуляцию соперника в матче ЛЕ Нападающий нидерландского «Аякса» Райан Бабел во время матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы передразнил защитника испанского «Хетафе» Аллана-Ромео Ньома, который слишком активно начал демонстрировать боль после столкновения.

Происшествия В Дагестане задержан замглавы Росимущества Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.

Общество Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Общество Минобороны решило купить служебный автомобиль за 30 миллионов рублей Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей.