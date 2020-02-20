Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны

Акционерное общество "Фирма Мелодия" перешло в частные руки, сообщает газета "Ведомости". Седьмого февраля Росимущество продало все 100 процентов акций компании на аукционе. Покупателем стала компания "Формакс", выигравшая торги у "Студии Союз".
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с чего всё началось

Государство продало «Фирму Мелодия»

Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.
Ведомостивчера в 16:05

Подробнее о событии

Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны

РИА Новости03:26

Росимущество продало фирму «Мелодия» за 330 млн рублей

Коммерсантъ02:53

Государство продало «Фирму Мелодия»

Ведомостивчера в 16:05

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

РБК00:45

«Ведомости»: фирму звукозаписи «Мелодия» приватизировали за 329,6 млн рублей

ТАССвчера в 22:45

Звукозаписывающую фирму «Мелодия» продали в частные руки

News.ruвчера в 22:44

Государство продало «Фирму Мелодия» в частные руки

Интерфакс02:34
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Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках.
Lenta.ru 00:37
Политика

Аваков нашел причины протестов против размещения на карантин украинцев из Уханя

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения на карантин эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны определенные политические силы.
Lenta.ru 02:21
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Экономика

Число брошенных РЖД поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Новые Известия 03:14
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

Piter.tv 00:23
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Здоровье

Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Профиль 19 февраля в 04:56
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Гаджеты

Redmi K30 Pro 5G кое в чем превосходит Xiaomi Mi 10

Что касается аккумулятора, то его емкость должна составить 4700 мА•ч. По другим данным, смартфон может выглядеть так Redmi K30 Pro будет оснащен флагманской однокристальной системой Snapdragon 865, поддержкой сетей пятого поколения, экраном с частотой обновления картинки 120 Гц, а также основной камерой с датчиком изображения Sony IMX686 разрешением 64 Мп.
iXBT.com вчера в 00:46
Политика

Бывшего советника Трампа приговорили к 40 месяцам тюрьмы

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун приговорен к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в в даче ложных показаний Конгрессу, передает Washington Post.
Rambler News Service вчера в 12:55
Футбол

Футболист «Аякса» Бабел спародировал симуляцию соперника в матче ЛЕ

Нападающий нидерландского «Аякса» Райан Бабел во время матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы передразнил защитника испанского «Хетафе» Аллана-Ромео Ньома, который слишком активно начал демонстрировать боль после столкновения.
RT на русском 01:37
Происшествия

В Дагестане задержан замглавы Росимущества

Заместитель руководителя Росимущества Дагестана подозревается в злоупотреблении полномочиями во время проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
Газета.Ru 03:25
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

ToDay News Ufa 00:22
Политика

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 00:50
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ вчера в 10:45
Происшествия

Два мальчика утонули в пруду под Липецком

ТАСС 02:26
Общество

Эвакуированные из Китая украинцы оценили прием на родине

Lenta.ru 00:09
Энергетика

«Газпром» с Wintershall начинают добычу газа в Северном море

20 февраля компания Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) сообщила о начале добычи на газовом месторождении Sillimanite в Северном море.
Ведомости вчера в 16:05
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Культура

На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей

Личный автограф президента РФ Владимира Путина, адресованный американисту Валентину Зорину, был продан на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул".
РИА Новости 03:56
Общество

Минобороны решило купить служебный автомобиль за 30 миллионов рублей

Наклейки стоимостью 81,25 рубля оказались в тендере по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей филиала марок LADA, Hyundai и Renault на 1,21 миллиона рублей.
Lenta.ru 03:19
Армия и оружие

В Совфеде пригрозили США после инцидента с бронемашиной РФ в Сирии

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал попытку американского броневика столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии.
Москва 24 вчера в 05:58
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 03:50
Хоккей

Хоккеист-коротышка уложил на лед 193-сантиметрового соперника

165-сантиметровый Гербе провел силовой прием против одного из игроков соперника, а 193-сантиметровый Санхейм вступился за одноклубника.
Lenta.ru 03:37
Общество

Половина украинцев заявила о движении страны в неправильную сторону

Число украинцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, за полгода выросло в три раза.
Lenta.ru 03:43
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