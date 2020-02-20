Общество

РБКРБКРосимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на итоговый протокол торгов.
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с чего всё началось

Государство продало «Фирму Мелодия»

Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.
Ведомостивчера в 16:05

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Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны

РИА Новости03:26

«Ведомости»: фирму звукозаписи «Мелодия» приватизировали за 329,6 млн рублей

ТАССвчера в 22:45

Государство продало «Фирму Мелодия» в частные руки

Интерфакс02:34

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

РБК00:45

Росимущество продало фирму «Мелодия» за 330 млн рублей

Коммерсантъ02:53

Звукозаписывающую фирму «Мелодия» продали в частные руки

News.ruвчера в 22:44

Государство продало «Фирму Мелодия»

Ведомостивчера в 16:05
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Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 09:59
Кино

Вуди Харрельсон играет суперзлодея в видео со съемок сиквела «Венома»

В Twitter появился ролик со съемочной площадки сиквела фильма Marvel «Веном».
Chelny-biz.ru 18 февраля в 10:42
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости 04:31
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Политика

Поклонская заявила о превращении Украины в новый штат США

Украина постепенно превращается в придаток и новый штат США, теряя признаки независимого государства, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская.
РИА Новости 07:10
Космос

Астрономы подробно изучают систему шаровых скоплений звезд линзовидной галактики

Чтобы получить более подробную картину системы шаровых скоплений звезд галактики NGC 4546, группа астрономов во главе с Карлосом Эскудеро (Carlos Escudero) из Национального университета Ла-Платы, Аргентина, провела новые фотометрические наблюдения этой галактики.
AstroNews.ru 18 февраля в 10:18
Шоу-бизнес

Наталья Фриске хочет уехать в США после травли из-за сестры

После недавней травли из-за сестры Наталья Фриске рассказала, что выбрала страну, где хотела бы жить и родить ребенка.
Дни24 08:04
Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета 06:31
Автоспорт

В «Барселоне» продолжатся зимние тесты «Формулы-1»

В Барселоне на трассе «Автодром Каталунья» продолжат работу зимние тесты «Формулы-1».
Нева Спорт 19 февраля в 23:45
Общество

Диссовет НИИ Минздрава лишил докторской степени замминистра

Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы министерства Сергея Краевого, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:20
Здоровье

Число жертв коронавируса превысило 2 тыс. человек

В настоящее время за пределами материковой части Китая жертвами новой коронавирусной инфекции стали пять человек.
Rambler News Service 19 февраля в 00:50
Авто

Россияне назвали автомобили своей мечты

Каждый пятый опрошенный (20%) в своих мечтах видит японскую Toyota. Самыми желанными моделями стали Land Cruiser 200 и Prado.
Российская газета 06:15
Авто

АвтоВАЗ показал новый испытательный трек

"АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.
Новые автомобили 18 февраля в 10:59
Происшествия

Аваков пообещал наказать задержанных в Новых Санжарах бунтовщиков

Участники беспорядков в Новых Санжарах, кидавшие камни в полицию и эвакуированных из Китая, задержаны и будут наказаны, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, 20 февраля его слова цитирует пресс-служба МВД Украины.
Красная весна 03:27
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Эксперты "Яндекс.Маркета" установили, что наиболее выгодным временем года для покупки в России новых моделей iPhone является конец зимы-начало весны, особенно февраль и март.
МонаВиста 07:52
Здоровье

О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах.
Аргументы недели 00:41
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 07:04
Технологии

Хакеры за пять дней могут взломать российский банк

Компания по информбезопасности Positive Technologies провела эксперименты, во время которых установлено, насколько российские банки готовы противостоять хакерам.
МедиаПоток 18 февраля в 09:38
Происшествия

Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru 18 февраля в 12:49
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного

Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.
VSE42.RU 19 февраля в 23:41
Футбол

«Челси» победит «Тоттенхэм» в 27-м туре АПЛ 22 февраля

Поединок 27-го тура чемпионата Англии «Челси» - «Тоттенхэм» пройдет 22 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени.
ODDS.ru 04:55
Общество

Искусственный интеллект с 2021 года начнут изучать в школах России

К 2021 году изучение искусственного интеллекта (ИИ) будет включено в школьную программу России, сообщается в проекте дорожной карты развития ИИ, разработанной Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Вести.Ru 00:56
Общество

Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Rusvesna.su 08:00
Космос

Хаббл сделал фотографию спиральной галактики NGC 4689

На фотографии выше изображена спиральная галактика NGC 4689. Однако у NGC 4689 есть некоторые отличие от других спиральных галактик.
V-kosmose.com 19 февраля в 02:17
Футбол

У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
RT на русском 07:59
Политика

СВР назвала Болгарию эпицентром шпионской кампании США

Американские спецслужбы развернули кампанию по компрометации России в странах Восточной Европы, ее центром стала Болгария, утверждают в Службе внешней разведки (СВР), передает «РИА Новости».
РБК 06:48
Здоровье

В Ухане открыли еще 12 временных больниц для зараженных коронавирусом

В китайском Ухане ввели в эксплуатацию еще 12 временных больниц для пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19.
Известия 19 февраля в 08:25
Армия и оружие

ЦПВС: из Турции в Идлиб идут многокилометровые колонны военной техники

ТК Звезда 06:30
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