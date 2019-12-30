Общество

RT на русскомRT на русскомРоскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов

В Роскачестве рассказали, на что следует обращать внимание при покупке рыбных консервов и какие из них представляют опасность для здоровья. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Специалисты рекомендуют сначала смотреть на дату производства, срок и условия хранения продукта.
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Роскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов

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В Роскачестве рассказали о правильном выборе рыбных консервов

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