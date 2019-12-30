Общество
RT на русскомРоскачество дало рекомендации по выбору рыбных консервов
В Роскачестве рассказали, на что следует обращать внимание при покупке рыбных консервов и какие из них представляют опасность для здоровья. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Специалисты рекомендуют сначала смотреть на дату производства, срок и условия хранения продукта.
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Общество
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская компания Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2".
Гаджеты
Представлены новые умные часы Xiaomi Watch Color
Умные часы Xiaomi Watch Color в разных образах Компания Xiaomi недавно выпустила первые умные часы под собственным брендом.
Политика
В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, но использует свой авторитет, чтобы способствовать этому процессу.
Происшествия
Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Политика
«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Общество
Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.
Армия и оружие
Военная база США была атакована ракетами на севере Багдада
Общество
Назван регион, где больше всего пьют шампанского в Новый год
Согласно представленной статистике, лидером по употреблению шампанского на Новый год является Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает 4,3 бокала.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Происшествия
Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове
Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.
Здоровье
В России стали чаще болеть дети
Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
Происшествия
В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке
В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Происшествия
Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля российского чиновника
Самодельное взрывное устройство, предположительно, установленное на пороге машины, сработало в тот момент, когда чиновник открыл дверцу водителя.
Общество
Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Экономика
Жители Колымы уже получают повышенную пенсию
Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.