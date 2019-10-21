Технологии
Известия«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона
Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства 21 октября.
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Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
Lenta.ru вчера в 18:58
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости вчера в 09:05
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Кино
«Малефисента» возглавила российский прокат, потеснив «Джокера»
Безоговорочным лидером минувшего уикенда в российском прокате стала сказка для взрослых "Малефисента: Владычица тьмы", для участия в которой главная звезда фильм Анджелина Джоли решила вновь вернутся в игровое кино после четырехлетнего перерыва.
Газета.Ru 03:22
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости 03:36
Кино
Джаред Лето пытался помешать «Джокеру»
Территория новостей 04:28
Армия и оружие
Минобороны России получило второй полковой комплект С-400
По сообщению издания «Известия», Министерство обороны РФ получила от концерна ВКО «Алмаз-Антей» второй полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Военное дело 03:39
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Известия вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Экономика
Забайкалье получит 2,9 млрд рублей федеральной дотации
Забайкальский край получит 2,9 млрд рублей дотации из федерального бюджета, часть этих средств будет направлена на сокращение государственного долга, сообщила пресс-служба губернатора региона.
ТАСС 04:14
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Финансы
За неделю кредиты могут подешеветь, доллар - упасть до минимума
При пробитии вниз парой доллар-рубль отметки 63,50 рубль может получить дополнительный толчок на фоне новой волны спроса на рублевые облигации.
Российская газета вчера в 23:00
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews 19 октября в 15:08
Происшествия
Ущерб по делу банкира Гордеева из ОФК-банка вырос более чем вдвое
К статье о злоупотреблении полномочиями добавились обвинения в растрате, сумма ущерба по его делу выросла почти в два раза, а его самого из-под домашнего ареста отправили в СИЗО.
Первое антикоррупционное СМИ 04:32
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 19 октября в 09:34
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с дамбой в Красноярском крае выросло до 27
Власти Красноярского края объявили 21 октября днём траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе региона.
RT на русском 01:15
Политика
Медведев предложил сделать административный кодекс понятным
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.
РБК 04:12
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 03:29
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Футбол
Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне
«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Sports.ru вчера в 16:02
Теннис
Скончался известный теннисист Александр Волков
На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
Российская газета 19 октября в 08:52
Происшествия
В Екатеринбурге суд арестовал застрелившего посетителя банка грабителя
Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, который в ходе нападения на отделение банка «Открытие» застрелил посетителя, сообщили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.
РБК 04:27
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Политика
Зеленский поблагодарил японцев за антироссийские санкции
Свободная Пресса 02:39
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 03:00