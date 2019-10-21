Технологии

ИзвестияИзвестия«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона

Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства 21 октября.
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Кража смартфона и утечка данных: что делать?

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В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

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Как спасти данные на телефоне при краже — советы от Роскачества

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Коммерсантъ01:54

В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

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ТАСС03:47
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В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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При пробитии вниз парой доллар-рубль отметки 63,50 рубль может получить дополнительный толчок на фоне новой волны спроса на рублевые облигации.
Российская газета вчера в 23:00
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На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
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Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
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