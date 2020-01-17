Общество

РБКРБКРоскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Роскачество рассказало, как защититься от мошенников при использовании банкоматов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
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с чего всё началось

Мошенничество с банкоматами – как не стать жертвой аферистов?

Центр цифровой экспертизы Роскачества дает базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги.
Роскачество00:00

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Роскачество дало советы по предотвращению мошенничества с банкоматами

RT на русском01:31

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

URA.Ru01:29

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Известия00:00

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

РБК00:30

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

ТАСС00:16

Мошенничество с банкоматами – как не стать жертвой аферистов?

Роскачество00:00

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

РИА Новости00:54
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Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
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Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
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В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

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Известия вчера в 23:26
Общество

В аэропорту Шереметьево заработали курилки

В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Газета.Ru 03:22
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости 03:12
Политика

В ГД рассмотрят проект о должности зампредседателя Совбеза 20 января

"Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке", - приводятся в сообщении слова Володина.
РИА Новости 03:21
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Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
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Студентам запретят выступать с политическими заявлениями от лица ВШЭ

"В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении.
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Шнуров опубликовал стихотворное наставление новому премьеру Мишустину

Московский Комсомолец вчера в 14:40
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Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru вчера в 03:47
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В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека

Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
РИА Новости 04:13
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Происшествия

ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.
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На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Гаджеты

Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

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«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки

После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
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В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола

В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
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Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
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Перинатальный центр возобновит работу через две недели В перинатальном центре "Дар" перестали принимать новых пациентов.
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Ляйсан Утяшева круто изменила имидж в одном из салонов Америки

Семья переезжает и вместе с этим находит время на отдых. Не так давно Павел разместил семейный снимок, сделанный сыном Робертом.
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Правительство Медведева ушло в отставку

Правительство Дмитрия Медведева в нынешнем составе работает с того момента, как на новый президентский срок был избран Владимир Путин.
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