Центр цифровой экспертизы Роскачества дает базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги.

с чего всё началось

Роскачество рассказало, как защититься от мошенников при использовании банкоматов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

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