В рамках спецпроекта закуплены в интернет-магазинах и отправлены на исследование семь искусственных деревьев семи торговых марок, как отечественных, так и зарубежных производителей: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум.

с чего всё началось

Основные замечания специалистов связаны с резким запахом, выцветанием под влиянием ультрафиолета и выделением формальдегида с превышением норм. В результатах исследования говорится, что у всех проверенных елок есть стойкий запах, который свойственен всей продукции из полиэтилена, ПВХ и их сочетаний.

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