Общество
Российская газетаРоскачество нашло формальдегид в искусственных елках
Основные замечания специалистов связаны с резким запахом, выцветанием под влиянием ультрафиолета и выделением формальдегида с превышением норм. В результатах исследования говорится, что у всех проверенных елок есть стойкий запах, который свойственен всей продукции из полиэтилена, ПВХ и их сочетаний.
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с чего всё началось
В рамках спецпроекта закуплены в интернет-магазинах и отправлены на исследование семь искусственных деревьев семи торговых марок, как отечественных, так и зарубежных производителей: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум.Роскачество00:00
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Религия
День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря
Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Кино
В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
Политика
Конгресс проголосовал за импичмент Трампа
Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Космос
РКК «Энергия» начала работу над лунным модулем
Происшествия
В Петербурге ветер повалил деревья, стенды и строительные леса
Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса, повредил 16 кровель, сообщает городское ГУМЧС.
Культура
Мединский предложил внести «Союз спасения» в школьную программу
18 декабря в Москве прошла долгожданная премьера фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука.
Политика
Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе
На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Технологии
Microsoft вернула в Windows 10 неудаляемую рекламу
Компания сообщила, что реклама появилась в актуальной системе Windows 10 и ее нельзя удались.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Шоу-бизнес
Наташа Королева предстала в образе Мальвины
Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
Общество
В Амурской области 31 декабря объявят выходным днем
Власти Амурской области сделают 31 декабря выходным днем, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.
Общество
Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке
Задержанные иностранцы пояснили, что приехали во Владивосток, чтобы снимать фильм для канала Discovery, и что их будущие съемки не имеют никакого политического контекста.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Экономика
«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа
Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Армия и оружие
США завладели частотами С-400 в Сирии
США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Политика
Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию
19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени.
Происшествия
В ЧВК не обошлось без ГРУ
Как утверждают сами фигуранты — спецназовцы ГРУ.
Авто
Seat показал оптику и салон нового Seat Leon
Помимо тизера, компания назвала дату премьеры нового поколения автомобиля.
Финансы
Доллару предсказали умеренное падение
Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Общество
Минтруд России прогнозирует рост числа официальных безработных на 20%
Минтруд прогнозирует увеличение числа официальных безработных к 2021 году на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия».