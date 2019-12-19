Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Основные замечания специалистов связаны с резким запахом, выцветанием под влиянием ультрафиолета и выделением формальдегида с превышением норм. В результатах исследования говорится, что у всех проверенных елок есть стойкий запах, который свойственен всей продукции из полиэтилена, ПВХ и их сочетаний.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Искусственные елки: все ли одинаково безопасные и прочные?

В рамках спецпроекта закуплены в интернет-магазинах и отправлены на исследование семь искусственных деревьев семи торговых марок, как отечественных, так и зарубежных производителей: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум.
Роскачество00:00

Подробнее о событии

Искусственные елки: все ли одинаково безопасные и прочные?

Роскачество00:00

Роскачество проверило искусственные елки

ТАСС00:03

В Роскачестве рассказали о проверке искусственных ёлок

RT на русском00:45

«Роскачество» установило превышение по формальдегиду в искусственных елках

Известия00:21

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Российская газета00:00

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Коммерсантъ00:41

В искусственных елках нашли опасность

Взгляд.ру00:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Религия

День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Святой, живший в 3-4 веках, стал великим угодником Божием. Православные верят, что он совершает много чудес для людей, которые ему молятся.
Телепорт вчера в 18:35
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском вчера в 04:11
Кино

В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров.
Эхо Москвы вчера в 20:09
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Политика

Конгресс проголосовал за импичмент Трампа

Все республиканцы были «против», три демократа воздержались, но голосов остальных хватило, чтобы признать вину Трампа в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса.
BFM.ru 01:52
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 17 декабря в 09:50
Космос

РКК «Энергия» начала работу над лунным модулем

Хакасия-Информ вчера в 20:45
Происшествия

В Петербурге ветер повалил деревья, стенды и строительные леса

Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса, повредил 16 кровель, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 01:21
Культура

Мединский предложил внести «Союз спасения» в школьную программу

18 декабря в Москве прошла долгожданная премьера фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука.
Телепрограмма вчера в 22:54
Политика

Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе

На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными.
Российская газета 01:07
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Вести.Ru вчера в 19:25
Технологии

Microsoft вернула в Windows 10 неудаляемую рекламу

Компания сообщила, что реклама появилась в актуальной системе Windows 10 и ее нельзя удались.
Astera вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН вчера в 14:06
Общество

В Амурской области 31 декабря объявят выходным днем

Власти Амурской области сделают 31 декабря выходным днем, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.
ТАСС вчера в 20:58
Общество

Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке

Задержанные иностранцы пояснили, что приехали во Владивосток, чтобы снимать фильм для канала Discovery, и что их будущие съемки не имеют никакого политического контекста.
Pravda.Ru 01:27
Авто

Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

Автоновости дня вчера в 04:46
Экономика

«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service вчера в 11:47
Армия и оружие

США завладели частотами С-400 в Сирии

США при помощи самолетов-разведчиков P-8 Poseidon в ходе полетов в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии завладели частотами российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые пока не удалось расшифровать, сообщает Free News.
Lenta.ru вчера в 05:22
Политика

Сегодня Путин проведет большую пресс-конференцию

19 декабря президент России Владимир Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию. Она начнётся в 12 часов по московскому времени.
ПроТуймазы вчера в 23:57
Происшествия

В ЧВК не обошлось без ГРУ

Как утверждают сами фигуранты — спецназовцы ГРУ.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Авто

Seat показал оптику и салон нового Seat Leon

Помимо тизера, компания назвала дату премьеры нового поколения автомобиля.
Tvoe-avto.com вчера в 23:48
Финансы

Доллару предсказали умеренное падение

Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.
Lenta.ru 00:48
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости вчера в 13:46
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ вчера в 12:20
Общество

Минтруд России прогнозирует рост числа официальных безработных на 20%

Минтруд прогнозирует увеличение числа официальных безработных к 2021 году на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия».
ProUfu.ru вчера в 22:44
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное