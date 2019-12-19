Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей. Каждую протестировали по 34 показателям.
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с чего всё началось

Искусственные елки: все ли одинаково безопасные и прочные?

В рамках спецпроекта закуплены в интернет-магазинах и отправлены на исследование семь искусственных деревьев семи торговых марок, как отечественных, так и зарубежных производителей: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум.
Роскачество00:00

Подробнее о событии

В Роскачестве рассказали о проверке искусственных ёлок

RT на русском00:45

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Коммерсантъ00:41

В искусственных елках нашли опасность

Взгляд.ру00:15

«Роскачество» установило превышение по формальдегиду в искусственных елках

Известия00:21

Роскачество проверило искусственные елки

ТАСС00:03

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Российская газета00:00

Искусственные елки: все ли одинаково безопасные и прочные?

Роскачество00:00
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Политика

В США проголосовали за импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 01:26
Происшествия

Новосибирский слесарь испортил двигатели электровозов ради зарплаты

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО, слесарь намеренно портил двигатели локомотивов ради увеличения собственной заработной платы.
Российская газета 03:18
Происшествия

На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину

Мужчину, явившегося в отдел полиции, чтобы заявить о краже телефона, жестоко избили.
REGNUM вчера в 21:11
Космос

На Марсе найден обломок неопознанного корабля

Южный Федеральный 17 декабря в 20:23
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
RT на русском вчера в 09:39
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка

Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
РБК вчера в 08:10
Экономика

В Лондоне ищут активы экс-владельца Внешпромбанка

Суд Лондона разрешил экс-владельцу Внешпромбанка больше личных трат За "любую ценную информацию, связанную с активами, прямо или косвенно принадлежащими Георгию Беджамову и Ларисе Маркус" А1 обещает денежное вознаграждение.
Право.ру 02:30
Общество

Трудовые книжки станут электронными

Со следующего года на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные.
Российская газета вчера в 10:48
Здоровье

В российской больнице закончилось питание для людей в реанимации

Врачи Магаданской областной больницы пожаловались на нехватку искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, некоторых форм инсулина и постельного белья.
Lenta.ru 03:23
Общество

Агрегаторы такси поддержали законопроект о коллективной ответственности в случае ДТП

Сервисы заказа такси Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали законопроект о введении коллективной ответственности за обеспечение безопасности пассажиров.
Коммерсантъ 01:59
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Музыка

Стало известно, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати

Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал в интервью BBC, как рэпер Тимати попал под защиту главы Чечни Рамзана Кадырова.
Piter.tv 01:07
Шоу-бизнес

Елена Степаненко поздравила Петросяна со свадьбой

Елена Степаненко и Евгений Петросян уже долгое время занимаются разделом имущества после нашумевшего развода.
Дни24 вчера в 09:56
Здоровье

Эти три продукта защищают от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com вчера в 01:12
Общество

На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

Коммерсантъ 00:23
Происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 01:27
Политика

На пресс-конференции Путина запретили баннеры

Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Российская газета 02:48
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
RT на русском вчера в 10:26
Происшествия

«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване

Мальчика положили в травматологическое отделение, а на прощание он сказал ей последние слова: "Мама, не переживай".
Вести.Ru вчера в 07:41
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК вчера в 10:47
Общество

В МВД изъяли документы из-за подозрительного страхового контракта

Сотрудники столичного главка Следственного комитета России (СКР) провели следственные действия в МВД и офисе страховой компании «Центральное страховое общество».
Lenta.ru 03:16
Армия и оружие

Канадская делегация посетила позиции в Донбассе

Делегация министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС) и ознакомилась с оперативной обстановкой в Донбассе.
ФАН 03:19
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество

«Ъ»: установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах

Правительство установило новые требования дополнительной маркировки транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
Газета.Ru 01:19
Кино

Критики разгромили «Кошек»

Rotten Tomatoes представил совокупный рейтинг фильма режиссера Тома Хупера "Кошки", основанного на знаменитом бродвейском мюзикле.
Kinonews.ru 00:53
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:04
Фигурное катание

Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что скандал, возникший в результате высказываний Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.
RT на русском 03:15
Общество

Reuters: новый глава BP не войдет в совет директоров «Роснефти»

Назначенный в октябре гендиректор BP Бернард Луни не войдет в совет директоров «Роснефти», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:52
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
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