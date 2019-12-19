Общество
Российская газетаРоскачество нашло формальдегид в искусственных елках
Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей. Каждую протестировали по 34 показателям.
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с чего всё началось
В рамках спецпроекта закуплены в интернет-магазинах и отправлены на исследование семь искусственных деревьев семи торговых марок, как отечественных, так и зарубежных производителей: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум.Роскачество00:00
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Политика
В США проголосовали за импичмент Трампу
Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Новосибирский слесарь испортил двигатели электровозов ради зарплаты
Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО, слесарь намеренно портил двигатели локомотивов ради увеличения собственной заработной платы.
Происшествия
На Сахалине полицейские жестоко избили мужчину
Мужчину, явившегося в отдел полиции, чтобы заявить о краже телефона, жестоко избили.
Космос
На Марсе найден обломок неопознанного корабля
Общество
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка
Счетная палата пришла к выводу, что несмотря на практически полное (97,8%) выполнение плана мероприятий в рамках программы ЦБ по развитию финансового рынка в 2016–2018 годах, ожидаемых результатов добиться не удалось.
Экономика
В Лондоне ищут активы экс-владельца Внешпромбанка
Суд Лондона разрешил экс-владельцу Внешпромбанка больше личных трат За "любую ценную информацию, связанную с активами, прямо или косвенно принадлежащими Георгию Беджамову и Ларисе Маркус" А1 обещает денежное вознаграждение.
Общество
Трудовые книжки станут электронными
Со следующего года на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные.
Здоровье
В российской больнице закончилось питание для людей в реанимации
Врачи Магаданской областной больницы пожаловались на нехватку искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, некоторых форм инсулина и постельного белья.
Общество
Агрегаторы такси поддержали законопроект о коллективной ответственности в случае ДТП
Сервисы заказа такси Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали законопроект о введении коллективной ответственности за обеспечение безопасности пассажиров.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Музыка
Стало известно, после чего Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал в интервью BBC, как рэпер Тимати попал под защиту главы Чечни Рамзана Кадырова.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко поздравила Петросяна со свадьбой
Елена Степаненко и Евгений Петросян уже долгое время занимаются разделом имущества после нашумевшего развода.
Здоровье
Эти три продукта защищают от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Общество
На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели
Происшествия
В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками
Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили баннеры
Большая пресс-конференция президента пройдет в свободном режиме, но одно ограничение все же есть.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Мальчика положили в травматологическое отделение, а на прощание он сказал ей последние слова: "Мама, не переживай".
Общество
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Общество
В МВД изъяли документы из-за подозрительного страхового контракта
Сотрудники столичного главка Следственного комитета России (СКР) провели следственные действия в МВД и офисе страховой компании «Центральное страховое общество».
Армия и оружие
Канадская делегация посетила позиции в Донбассе
Делегация министерства национальной обороны Канады во главе с заместителем министра по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС) и ознакомилась с оперативной обстановкой в Донбассе.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Общество
«Ъ»: установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах
Правительство установило новые требования дополнительной маркировки транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
Кино
Критики разгромили «Кошек»
Rotten Tomatoes представил совокупный рейтинг фильма режиссера Тома Хупера "Кошки", основанного на знаменитом бродвейском мюзикле.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Фигурное катание
Траньков сравнил конфликт Тарасовой и Тутберидзе со скандалом в США
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков считает, что скандал, возникший в результате высказываний Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе, не является самым громким в истории фигурного катания.
Общество
Reuters: новый глава BP не войдет в совет директоров «Роснефти»
Назначенный в октябре гендиректор BP Бернард Луни не войдет в совет директоров «Роснефти», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».