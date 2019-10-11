Работа по данной категории продукции будет продолжена: во исполнение поручения Госкомиссии эксперты Роскачества будут последовательно проверять и другие торговые марки пивных напитков.

с чего всё началось

Роскачество протестировало пивные напитки и пришло к заключению, что под данную категорию производители маскируют продукты с совершенно другими свойствами, сообщает агентство «РИА новости». Российских потребителей зачастую вводят в заблуждение, выдавая за пивные напитки слабоалкогольные коктейли.

Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках

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