Работа по данной категории продукции будет продолжена: во исполнение поручения Госкомиссии эксперты Роскачества будут последовательно проверять и другие торговые марки пивных напитков.

с чего всё началось

Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

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