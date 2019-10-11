Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
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с чего всё началось

«Пива нет!». Как коктейли стали продавать под видом пивоваренной продукции

Работа по данной категории продукции будет продолжена: во исполнение поручения Госкомиссии эксперты Роскачества будут последовательно проверять и другие торговые марки пивных напитков.
Роскачество01:00

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Роскачество не нашло в России качественных пивных напитков

Национальная служба новостей02:55

Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках

RT на русском02:16

Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках

Известия01:57

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

РИА Новости01:15

«Пива нет!». Как коктейли стали продавать под видом пивоваренной продукции

Роскачество01:00

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Российская газета01:00

В российских магазинах не обнаружили качественное пиво

URA.Ru01:39
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
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Депутат Госдумы Евгений Примаков предложил вернуть смертную казнь

Депутат Государственной думы России Евгений Примаков жестко высказался в связи с трагедией, которая произошла в Саратове.
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В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
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Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
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Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
ТАСС 09 октября в 13:31
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Компания Samsung объявила о своих планах на разработку и производство дисплеев нового поколения.
Дни24 02:30
Политика

Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между РФ и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие прямого авиасообщения с Россией.
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«Джокер» вошел в топ-10 лучших фильмов всех времен по версии IMDb

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Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Авто

В Bentley произвели презентацию новой спецификации Flying Spur

В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.
Car.ru вчера в 22:01
Политика

Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин рассказал, к чему может привести выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Происшествия

В Самаре за взяточничество осужден полковник ФСБ

REGNUM 01:33
Армия и оружие

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
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Авто

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В специалиную серию LADA #CLUB вошли седан и лифтбэк Granta, а также XRAY и универсал Largus, в комплектации Comfort, но с рядом дополнительных элементов от топ-версий Luxe.
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Экономика

Совокупный долг семьи Гуцериева достиг 1 трлн рублей — Forbes

«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн рублей — 970 млрд рублей», — пишет издание.
REGNUM 03:32
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
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Якутский шаман Габышев опять собрался к Путину. Прямой эфир

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Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
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Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
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Marvel планирует снять женское супергеройское кино

По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
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Происшествия

В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест

В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
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Экономика

Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций

Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета вчера в 07:47
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Губернатор выразил соболезнования семье убитой в Саратове девочки

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования семье убитой девятилетней девочки в Саратове, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
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Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме

Президент России Владимир Путин рассказал, что его «пытаются пощипывать» из-за высказываний о либерализме.
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Шоу-бизнес

Скончалась вдова актера Анатолия Папанова

Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
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Политика

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
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Шарапова: не собираюсь возвращаться в теннис после беременности

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Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Боевую летающую тарелку создали в Китае

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
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Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения

Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
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