Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

Роскачество провело исследование пивных напитков и обнаружило, что под данную категорию производители маскируют другие по свойству продукты - слабоалкогольные коктейли, говорится в сообщении организации.
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Роскачество не нашло в России качественных пивных напитков

Национальная служба новостей02:55

Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках

RT на русском02:16

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

РИА Новости01:15

В российских магазинах не обнаружили качественное пиво

URA.Ru01:39

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Российская газета01:00

«Пива нет!». Как коктейли стали продавать под видом пивоваренной продукции

Роскачество01:00

Роскачество нашло нарушения во всех пивных напитках

Известия01:57
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Волейбол

Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира

Sportbox.RU вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Могилы родственников Анастасии Заворотнюк взяли под охрану на кладбище

Сотрудники кладбища отмечают, что журналисты идут на разные уловки, чтобы пробраться к месту, зачастую они выдают себя за близких друзей или дальних родственников Анастасии Заворотнюк, об этом сообщает teleprogramma.pro Кладбище в Анкудиново закрытое, места на нем предназначены для некрополей.
Privet-Rostov.ru 02:31
Культура

Шоу «Голос» стартует на Первом канале

Sibnet Новости вчера в 21:28
Космос

Голубых бродяг назвали предшественниками магнитаров

Астрофизики провели детальное моделирование слияний двух обычных звезд и доказали, что в таком случае появляются голубые бродяги — яркие массивные звезды с мощным магнитным полем, которые выглядят моложе окружающих светил.
N+1 вчера в 08:49
Гаджеты

Microsoft перенесла запуск «октябрьского» обновления Windows на ноябрь

В прошлом году октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update получило номер версии 1809, поскольку было завершено в сентябре 2018 года.
iXBT.com вчера в 07:58
Авто

Представлен водородный автомобиль Toyota Mirai нового поколения

Сегодня компания Toyota объявила о том, что она представит новое поколение своего инновационного электромобиля Mirai на топливных элементах на автосалоне в Токио в 2019 году.
SpeedMe вчера в 23:22
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс вчера в 04:47
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Происшествия

В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин.
ТАСС вчера в 20:09
Футбол

Малком перенес операцию и до весны не сыграет за «Зенит»

Prognozist вчера в 03:26
Происшествия

Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море

На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв.
Известия 01:59
Шоу-бизнес

Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах

Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал вчера в 01:23
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Гаджеты

Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace

Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru вчера в 06:02
Футбол

Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020

Встреча в столичных «Лужниках» завершилась со счетом 4:0. Все голы в матче были забиты во втором тайме.
Известия вчера в 16:39
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Теннис

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Шанхае оказался сильнее Фабио Фоньини из Италии.
LiveResult.Ru 02:40
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали три человека

В Саратове утром в пятницу машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
Российская газета 01:14
Политика

Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым вчера в 09:29
Армия и оружие

В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

РИА Новости 00:27
Политика

Зеленский прокомментировал отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона прокомментировал отсутствие авиасообщения между его страной и Россией.
RT на русском вчера в 19:48
Политика

Порошенко ответил на критику Зеленского старым анекдотом

Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил на критику со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского, вспомнив старый анекдот про три конверта.
ФАН вчера в 16:06
Политика

Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) подсчитала потери российской рыбопромышленной отрасли из-за действия подписанного почти 30 лет назад соглашения о морских границах между СССР и США.
РБК вчера в 23:00
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора

RT на русском 00:09
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Общество

Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям

Если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен, полагают авторы поправок.
REGNUM 02:57
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