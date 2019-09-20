Роскачество проверило яблочное пюре 24 популярных торговых марок и нашло в семи образцах следы пестицидов. Ведомство обнаружило в детском питании ничтожное количество пиримитанила, который используется для уничтожения плесеней и грибов в плодах.

с чего всё началось

Специалисты Роскачества провели исследование 24 наиболее популярных торговых марок детского яблочного пюре и выявили в семи из них следы пестицидов, говорится в сообщении организации.

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