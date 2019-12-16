Общество
РИА НовостиРоскачество нашло пестициды в двух марках чая
Оценить13
с чего всё началось
На первом этапе исследования "органики", пока регулирующий отрасль закон ещё не вступил в силу, Роскачество решило ограничиться оценкой свойств конечной продукции: товары проверили на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков.Роскачествовчера в 23:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Роскачество обнаружило опасные вещества в двух образцах российского и шриланкийского чая
Комсомольская правда01:01
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Происшествия
В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва
Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
Происшествия
В Кольцово от внезапной остановки сердца скончался 15-летний подросток
Официальной причиной смерти называют внезапную остановку сердца.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Политика
В правительстве Челябинской области создали два новых управления
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о создании в правительстве региона двух новых структурных подразделений.
Политика
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Общество
Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора
Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Футбол
ПСВ уволил ван Боммела с поста главного тренера
ПСВ объявил об отставке главного тренера команды Марка ван Боммела.
Происшествия
Под Казанью задержали участников палаточного лагеря против МСЗ
В начале декабря активисты поставили палаточный лагерь на месте прокладки дороги к участку, где должен расположиться МСЗ.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Общество
В России задумались о корабле на смену «Адмиралу Кузнецову»
После появления информации о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» эксперты начали задумываться о том, какой корабль сможет сменить его в ближайшем будущем.
Происшествия
Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Культура
Умерла звезда французской «Новой волны» Анна Карина
Французская актриса датского происхождения Анна Карина, получившая широкую известность в 1960-х годах, скончалась от рака в возрасте 79 лет в Париже, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее представителя.
Политика
В Кремле отреагировали на проект о децентрализации власти на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление на Украине законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.
Общество
Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном
Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
Политика
Песков заявил, что говорить о планах Путина на Новый год рано
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
Армия и оружие
Воздушную дуэль истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном сняли на видео
Опубликовано видео учений модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота над акваторией океана.
Гаджеты
Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального
Общество
Генпрокуратура заказала себе гольф-кары за 3 млн рублей
Как сообщает Znak, генпрокуратура заказала гольф-кары Club Car Transporter Electric.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Политика
Песков указал на условия продолжения транзита газа через Украину
Российская сторона не исключает возможности продолжения транзита своего газа через территорию Украины даже после ввода в эксплуатацию альтернативных маршрутов поставок в ЕС.
Футбол
Роман Шаронов покинул пост тренера «Рубина»
Роман Шаронов покинул пост тренера казанского "Рубина", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Общество