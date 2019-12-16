На первом этапе исследования "органики", пока регулирующий отрасль закон ещё не вступил в силу, Роскачество решило ограничиться оценкой свойств конечной продукции: товары проверили на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков.

с чего всё началось

Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.

Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

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