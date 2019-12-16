Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскачество нашло пестициды в двух марках чая

Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
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с чего всё началось

Верить ли Знакам: какие продукты притворяются органическими?

На первом этапе исследования "органики", пока регулирующий отрасль закон ещё не вступил в силу, Роскачество решило ограничиться оценкой свойств конечной продукции: товары проверили на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков.
Роскачествовчера в 23:56

Подробнее о событии

Верить ли Знакам: какие продукты притворяются органическими?

Роскачествовчера в 23:56

Роскачество нашло пестициды в двух марках чая

РИА Новости02:02

Роскачество обнаружило в двух образцах российского и шриланкийского чая пестициды

ТАСС00:08

Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

РБК00:00

Роскачество обнаружило опасные вещества в двух образцах российского и шриланкийского чая

Комсомольская правда01:01

Роскачество нашло пестициды в двух органических продуктах

REGNUM01:41

Роскачество нашло нарушения в органическом чае

Телеканал 360°02:17
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Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Общество

Грета Тунберг оправдалась за фото на полу «переполненного» поезда

Известия 04:40
Происшествия

В Москве 10 школ проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва

Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 10 школ Москвы, для проверки на местах работают сотрудники экстренных служб.
ТАСС 04:11
Происшествия

В Кольцово от внезапной остановки сердца скончался 15-летний подросток

Официальной причиной смерти называют внезапную остановку сердца.
Екатеринбург Онлайн 02:29
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Политика

В правительстве Челябинской области создали два новых управления

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановления о создании в правительстве региона двух новых структурных подразделений.
Коммерсантъ Челябинск 05:31
Шоу-бизнес

Жигунов ответил на обвинения в избиении Заворотнюк

Рамблер 05:23
Политика

Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
РИА Новости 03:32
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

Газета.Ru 04:59
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Газета.Ru 04:14
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
Футбол

ПСВ уволил ван Боммела с поста главного тренера

ПСВ объявил об отставке главного тренера команды Марка ван Боммела.
Бомбардир.ру 03:52
Происшествия

Под Казанью задержали участников палаточного лагеря против МСЗ

В начале декабря активисты поставили палаточный лагерь на месте прокладки дороги к участку, где должен расположиться МСЗ.
Inkazan 03:29
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество

В России задумались о корабле на смену «Адмиралу Кузнецову»

После появления информации о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» эксперты начали задумываться о том, какой корабль сможет сменить его в ближайшем будущем.
Discover24 05:17
Происшествия

Суд приговорил бывшего члена ОНК Москвы Набиуллина к условному сроку

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Дениса Набиуллина к условному сроку за мошенничество на сумму 29 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:38
Культура

Умерла звезда французской «Новой волны» Анна Карина

Французская актриса датского происхождения Анна Карина, получившая широкую известность в 1960-х годах, скончалась от рака в возрасте 79 лет в Париже, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ее представителя.
РИА Новости вчера в 04:33
Политика

В Кремле отреагировали на проект о децентрализации власти на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление на Украине законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.
Московский Комсомолец 05:38
Общество

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
РИА Новости 02:04
Политика

Песков заявил, что говорить о планах Путина на Новый год рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассказывать о том, как глава государства Владимир Путин встретит Новый год, подчеркнув, что до этого "еще работать и работать".
ТАСС 05:27
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Армия и оружие

Воздушную дуэль истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном сняли на видео

Опубликовано видео учений модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота над акваторией океана.
Известия вчера в 22:15
Гаджеты

Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального

iXBT.com 02:47
Общество

Генпрокуратура заказала себе гольф-кары за 3 млн рублей

Как сообщает Znak, генпрокуратура заказала гольф-кары Club Car Transporter Electric.
ТВК 04:28
Политика

Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
РИА Новости 03:00
Политика

Песков указал на условия продолжения транзита газа через Украину

Российская сторона не исключает возможности продолжения транзита своего газа через территорию Украины даже после ввода в эксплуатацию альтернативных маршрутов поставок в ЕС.
NewInform вчера в 12:55
Футбол

Роман Шаронов покинул пост тренера «Рубина»

Роман Шаронов покинул пост тренера казанского "Рубина", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 05:38
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

Lenta.ru 04:14
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