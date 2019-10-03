Общество
РИА НовостиРоскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте отмечается, что ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества, так как во всех товарах обнаружили несоответствия требованиям.Коммерсантъ03:36
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Роскачество развеяло мифы об отсутствии настоящего мяса в лапше быстрого приготовления
Экономика сегодня02:20
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Политика
Зеленский предложил «концепцию переходного правосудия» для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании комиссии по вопросам правовой реформы предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма (полуостров и город федерального значения Севастополь в Киеве считают украинскими).
Daily Storm вчера в 12:01
Единоборства
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре
Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из баров Москвы, сообщает "Матч ТВ".
Российская газета 03:27
Политика
Бывший спикер Челябинской гордумы стал вице-губернатором
Во вторую группу войдут муниципалитеты горнозаводской и северной части Челябинской области, за исключением областного центра и города Копейска.
74.ru 03:06
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Экономика
Восемь иностранных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Сразу 8 иностранных банков уже подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) – российскому аналогу SWIFT.
Expert.ru вчера в 10:00
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Гаджеты
Microsoft представил собственный складной смартфон на Android
Популярная механика 03:04
Единоборства
Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку
Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.
Замана вчера в 09:42
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 01 октября в 03:24
Игры
Xbox Scarlett и PS5 со встроенными камерами делают ставку на стриминг
Консоли Xbox Scarlett и PS5 нового поколения со встроенными камерами делают ставку на стриминг.
Актуальные Новости вчера в 22:10
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Происшествия
Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье
"Вечером в среду поступило сообщение о наезде водителем грузовика на крокодила в Пушкинском районе Подмосковья", - сообщили в главке.
ТАСС вчера в 16:08
Энергетика
«Северный поток-2» может пойти в обход Дании
Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании.
The Moscow Post вчера в 04:25
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Происшествия
В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
В Дагестане мужчина убил стоматолога, сообщило республиканское МВД в инстаграме.
РИА Новости вчера в 17:18
Происшествия
В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу
Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней школьницы.
ТАСС 03:20
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Культура
Доминго ушел с поста директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сложил с себя полномочия генерального директора оперы Лос-Анджелеса из-за предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.
Комсомольская правда 02:45
Политика
На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде
Украинские СМИ нашли девушку, из-за которой депутат Верховной рады Илья Кива оказался в центре интимного скандала.
Взгляд.ру 01:19
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
REGNUM вчера в 09:10
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
Политика
Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»
Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ вчера в 05:56
Здоровье
Британка обнаружила смертельное заболевание на фотографии сына
Жительница английского графства Норфолк обнаружила на фотографии своего сына признак смертельно опасного заболевания, пишет Metro.
Life.ru 00:08
Происшествия
Трап врезался в самолёт в аэропорту Челябинска
RT на русском 03:42
Политика
Кремль начал сбор предложений по изменению порядка выборов в Госдуму
«Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», – поясняет человек, близкий к администрации.
Ведомости вчера в 18:01
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Политика
На Украине проходят протесты против «формулы Штайнмайера»
Украинские СМИ сообщают, что сегодня в Запорожье, Харькове, Львове, Черновцах и Мариуполе проходят акции протеста против согласования «формулы Штайнмайера», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 05:36