с чего всё началось

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Единоборства Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.

Происшествия Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.

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Игры Xbox Scarlett и PS5 со встроенными камерами делают ставку на стриминг Консоли Xbox Scarlett и PS5 нового поколения со встроенными камерами делают ставку на стриминг.

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Происшествия Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье "Вечером в среду поступило сообщение о наезде водителем грузовика на крокодила в Пушкинском районе Подмосковья", - сообщили в главке.

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