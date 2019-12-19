В рамках спецпроекта закуплены в интернет-магазинах и отправлены на исследование семь искусственных деревьев семи торговых марок, как отечественных, так и зарубежных производителей: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум.

с чего всё началось

Роскачество в преддверии Нового года проверило искусственные елки и обнаружило в некоторых превышение содержания формальдегида. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках

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