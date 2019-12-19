Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках

Роскачество в преддверии Нового года проверило искусственные елки и обнаружило в некоторых превышение содержания формальдегида. Об этом говорится в сообщении организации.
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с чего всё началось

Искусственные елки: все ли одинаково безопасные и прочные?

В рамках спецпроекта закуплены в интернет-магазинах и отправлены на исследование семь искусственных деревьев семи торговых марок, как отечественных, так и зарубежных производителей: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум.
Роскачество00:00

Подробнее о событии

Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках

РИА Новости03:52

В Роскачестве рассказали о проверке искусственных ёлок

RT на русском00:45

Искусственные елки: все ли одинаково безопасные и прочные?

Роскачество00:00

«Роскачество» установило превышение по формальдегиду в искусственных елках

Известия00:21

Роскачество проверило искусственные елки

ТАСС00:03

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Коммерсантъ00:41

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Российская газета00:00
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Политика

Путин призвал наладить порядок в мусорной реформе

В настоящее время, отметил президент, основные решения в этой области уже приняты, однако властям и операторам мусорной реформы все еще есть над чем работать.
Lenta.ru 04:35
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Траньков сравнил конфликт Тутберидзе и Тарасовой со скандалом в США

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о конфликте специалистов Этери Тутберидзе и Татьяны Тарасовой, передает RT.
Газета.Ru 03:46
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Опрос показал рост рейтинга Зеленского на Украине до 62%

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского до 62%.
RT на русском 04:37
Армия и оружие

Генштаб Украины озвучил потери ВСУ в Донбассе с начала 2019 года

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Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Ведомости вчера в 16:28
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко

В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
Матч ТВ вчера в 21:41
Авто

Skoda показала интерьер нового кроссовера

Компания Skoda готовится вывести на рынок свой самый бюджетный кроссовер.
Новые автомобили вчера в 10:09
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Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ вчера в 12:20
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля

При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Коммерсантъ 04:08
Футбол

Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Советский спорт вчера в 23:49
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Спорт

Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 04:46
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Шоу-бизнес

77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Gazeta.SPb 17 декабря в 16:19
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Политика

Путин отказался дать характеристику Зеленскому

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что никогда не дает характеристики действующим и ушедшим со своих постов бывшим лидерам стран.
Lenta.ru 04:54
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы

Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.
РИА Новости 01:12
Политика

Узбекистан стал страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist назвал страной года Узбекистан.
RT на русском 03:36
Общество

Носов отправил чиновников считать белье в больницах Колымы

Губернатор Магаданской области, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов призвал чиновников пересчитать количество белья в больницах региона.
URA.Ru 01:50
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости 17 декабря в 16:30
Технологии

NVIDIA представила искусственный интеллект для беспилотных автомобилей

Orin может работать с большим количеством приложений и сетей глубокого обучения, работающих одновременно в автономном транспорте и роботах.
Ferra 03:33
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей.
РИА Новости вчера в 22:42
Политика

Генассамблея ООН призвала США оперативно выдавать визы своим делегатам

В резолюции отмечается, что генассамблея ООН рассчитывает на то, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов ООН и членам секретариата организации.
Аргументы и Факты 00:36
Политика

Путин сообщил, что Россия обошла США и Канаду по экспорту пшеницы

ТАСС 04:58
Общество

В России заблокировали сайт LostFilm

Роскомнадзор после жалобе компании Warner Brothers заблокировал портал LostFilm.tv, на котором выкладываются для скачивания популярные западные сериалы.
НТВ вчера в 09:53
Политика

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.
Ведомости вчера в 21:05
Армия и оружие

Авианосец «Шаньдун» передан армии Китая

Второй китайский авианосец "Шаньдун" передан на вооружение ВМС Национально-освободительной армии Китая. Об этом сообщает "Жэньминь жибао".
Sudostroenie.info вчера в 02:58
Происшествия

В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу

Работника вуза подозревают в убийстве женщины, тело погибшей было закопано в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.
Российская газета 04:13
Общество

Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии

Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.
Газета.Ru 04:15
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