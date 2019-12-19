Общество
РИА НовостиРоскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках
Роскачество в преддверии Нового года проверило искусственные елки и обнаружило в некоторых превышение содержания формальдегида. Об этом говорится в сообщении организации.
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с чего всё началось
В рамках спецпроекта закуплены в интернет-магазинах и отправлены на исследование семь искусственных деревьев семи торговых марок, как отечественных, так и зарубежных производителей: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум.Роскачество00:00
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Политика
Путин призвал наладить порядок в мусорной реформе
В настоящее время, отметил президент, основные решения в этой области уже приняты, однако властям и операторам мусорной реформы все еще есть над чем работать.
Фигурное катание
Траньков сравнил конфликт Тутберидзе и Тарасовой со скандалом в США
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о конфликте специалистов Этери Тутберидзе и Татьяны Тарасовой, передает RT.
Политика
Опрос показал рост рейтинга Зеленского на Украине до 62%
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали рост рейтинга президента Украины Владимира Зеленского до 62%.
Экономика
Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»
У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй.
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко
В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
Авто
Skoda показала интерьер нового кроссовера
Компания Skoda готовится вывести на рынок свой самый бюджетный кроссовер.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Футбол
Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти
Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Спорт
Путин: решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок, полагает президент России Владимир Путин.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Политика
Путин отказался дать характеристику Зеленскому
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что никогда не дает характеристики действующим и ушедшим со своих постов бывшим лидерам стран.
Общество
Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы
Столичная мэрия приняла решение ввести особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий в центре города.
Политика
Узбекистан стал страной года по версии The Economist
Британский журнал The Economist назвал страной года Узбекистан.
Общество
Носов отправил чиновников считать белье в больницах Колымы
Губернатор Магаданской области, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов призвал чиновников пересчитать количество белья в больницах региона.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Технологии
NVIDIA представила искусственный интеллект для беспилотных автомобилей
Orin может работать с большим количеством приложений и сетей глубокого обучения, работающих одновременно в автономном транспорте и роботах.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей.
Политика
Генассамблея ООН призвала США оперативно выдавать визы своим делегатам
В резолюции отмечается, что генассамблея ООН рассчитывает на то, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов ООН и членам секретариата организации.
Общество
В России заблокировали сайт LostFilm
Роскомнадзор после жалобе компании Warner Brothers заблокировал портал LostFilm.tv, на котором выкладываются для скачивания популярные западные сериалы.
Политика
Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу
Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти.
Армия и оружие
Авианосец «Шаньдун» передан армии Китая
Второй китайский авианосец "Шаньдун" передан на вооружение ВМС Национально-освободительной армии Китая. Об этом сообщает "Жэньминь жибао".
Происшествия
В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу
Работника вуза подозревают в убийстве женщины, тело погибшей было закопано в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.
Общество
Агрегаторы такси оценили законопроект об ответственности за аварии
Инициатива вводит финансовую ответственность агрегаторов за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира в случае аварии или другого нарушения, а также за передачу поездок водителям, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.