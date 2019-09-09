Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли. Массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества, в продукции 15 торговых марок.

Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.

Политика Беглов вырвался в лидеры на выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Игры Разработку фанатского ремастера Red Dead Redemption для PC приостановили по требованию Take-Two Многочисленные находки игроков свидетельствуют о том, что Rockstar Games занята переносом Red Dead Redemption 2 на PC.

Политика США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.

Энергетика Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.

Политика США обдумывают санкции против Турции за покупку российских С-400 Власти США рассматривают варианты санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Авто Hyundai Creta получила спецверсию для России Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.

Общество Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.

Политика На выборах в России побеждают все действующие главы регионов Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.

Гаджеты Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.

Политика Моргулов обсудил в Японии азиатский сегмент глобальной ПРО США Стороны обменялись мнениями по вопросам сферы безопасности, среди которых — создание азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США, отмечается на сайте внешнеполитического ведомства.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».

Политика Глава МИД РФ встретился с Вышинским Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Происшествия Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Игры P.T. – Секреты в игре находят спустя годы после удаления Страшно интересно Недавний проект Кодзимы P.T. даже после удаления из магазина продолжает оставаться объектом интереса для фанатов.

Политика Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом в Пермском крае Одним из победивших кандидатов стал Армен Бежанян, исполнивший роль Арменки в сериале "Реальные пацаны", сообщает РИА Новости.

Футбол Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов» В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».

Происшествия Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.

Космос Индия отыскала на Луне свой корабль Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» обнаружен на лунной поверхности.