Общество

REGNUMREGNUMРоскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников

Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли. Массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества, в продукции 15 торговых марок.
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Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках

РИА Новости06:13

Роскачество назвало лучшие марки шоколадных шариков

Известия01:00

Nestle проверяет выводы Роскачества о наличии охратоксина в завтраках Nesquik

Milknews.ru10:10

Nestle ответила на данные Роскачества о токсине в Nesquik

Rambler News Service10:24

Токсины найдены в сухих завтраках для школьников

Взгляд.ру01:29

Роскачество нашло опасный токсин в шоколадных шариках

Российская газета01:00

Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака

РБК03:13
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Происшествия

Верховный суд подтвердил пожизненные сроки «банде GTA»

Вести.Ru 10:57
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Происшествия

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Lenta.ru 09:18
Политика

Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Политика

Беглов вырвался в лидеры на выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
Lenta.ru вчера в 14:50
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
Игры

Разработку фанатского ремастера Red Dead Redemption для PC приостановили по требованию Take-Two

Многочисленные находки игроков свидетельствуют о том, что Rockstar Games занята переносом Red Dead Redemption 2 на PC.
3DNews 11:02
Политика

США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ

США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Происшествия

Напавший на дом Памфиловой признал вину

РИА Новости 08:56
Энергетика

Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии

Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Политика

США обдумывают санкции против Турции за покупку российских С-400

Власти США рассматривают варианты санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM 09:56
Авто

Hyundai Creta получила спецверсию для России

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.
Автоновости дня 08:13
Общество

Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре

Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
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Происшествия

Опубликована переписка сестер Хачатурян с их отцом

Взгляд.ру 10:53
Политика

На выборах в России побеждают все действующие главы регионов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
FreeNews-Volga 04:58
Гаджеты

Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов

Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Политика

Моргулов обсудил в Японии азиатский сегмент глобальной ПРО США

Стороны обменялись мнениями по вопросам сферы безопасности, среди которых — создание азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США, отмечается на сайте внешнеполитического ведомства.
Известия 10:32
Музыка

Чеченских артистов задержали на две недели за их песни

Lenta.ru 11:01
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Политика

Глава МИД РФ встретился с Вышинским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
News.ru 10:24
Происшествия

Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве

В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 16:15
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Игры

P.T. – Секреты в игре находят спустя годы после удаления

Страшно интересно Недавний проект Кодзимы P.T. даже после удаления из магазина продолжает оставаться объектом интереса для фанатов.
Srnsk 08:12
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

RT на русском вчера в 17:20
Политика

Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом в Пермском крае

Одним из победивших кандидатов стал Армен Бежанян, исполнивший роль Арменки в сериале "Реальные пацаны", сообщает РИА Новости.
Российская газета 10:35
Футбол

Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»

В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
Происшествия

Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии

В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Космос

Индия отыскала на Луне свой корабль

Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» обнаружен на лунной поверхности.
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Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
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