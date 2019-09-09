Общество
REGNUMРоскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников
Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли. Массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества, в продукции 15 торговых марок.
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Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Политика
Беглов вырвался в лидеры на выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.
Lenta.ru вчера в 14:50
Игры
Разработку фанатского ремастера Red Dead Redemption для PC приостановили по требованию Take-Two
Многочисленные находки игроков свидетельствуют о том, что Rockstar Games занята переносом Red Dead Redemption 2 на PC.
3DNews 11:02
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Энергетика
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Политика
США обдумывают санкции против Турции за покупку российских С-400
Власти США рассматривают варианты санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM 09:56
Авто
Hyundai Creta получила спецверсию для России
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.
Автоновости дня 08:13
Общество
Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре
Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
Политика
На выборах в России побеждают все действующие главы регионов
Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
FreeNews-Volga 04:58
Гаджеты
Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов
Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Политика
Моргулов обсудил в Японии азиатский сегмент глобальной ПРО США
Стороны обменялись мнениями по вопросам сферы безопасности, среди которых — создание азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США, отмечается на сайте внешнеполитического ведомства.
Известия 10:32
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Политика
Глава МИД РФ встретился с Вышинским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
News.ru 10:24
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 16:15
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Игры
P.T. – Секреты в игре находят спустя годы после удаления
Страшно интересно Недавний проект Кодзимы P.T. даже после удаления из магазина продолжает оставаться объектом интереса для фанатов.
Srnsk 08:12
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
RT на русском вчера в 17:20
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом в Пермском крае
Одним из победивших кандидатов стал Армен Бежанян, исполнивший роль Арменки в сериале "Реальные пацаны", сообщает РИА Новости.
Российская газета 10:35
Футбол
Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»
В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Космос
Индия отыскала на Луне свой корабль
Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» обнаружен на лунной поверхности.
Росбалт 07:48
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49