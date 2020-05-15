Как подчеркивают в Роскачестве, для того, чтобы обезопасить себя от возможного отравления при приготовлении пельменей необходимо варить их не менее 10 минут.

с чего всё началось

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