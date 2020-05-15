Общество
REGNUMРоскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Москва, 15 мая 2020, 09:01 — REGNUM Повторное исследование семи торговых марок пельменей показало, что ни один из образцов не соответствует требованиям безопасности мясной продукции. Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
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с чего всё началось
Роскачество подвело ИТОГИ повторного исследования пельменей, оценив продукцию семи торговых марок на соответствие как действующим нормам, так и требованиям опережающего стандарта организации.Роскачество01:46
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Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Футбол
Календарь чемпионата Германии по футболу, который возобновится 16 мая
Официально принято решение возобновить чемпионат Германии с 16 мая. В этот день состоятся шесть матчей 26-го тура.
ProstoProSport 12 мая в 10:37
Общество
Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк
МонаВиста вчера в 11:00
Общество
Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо», на который жаловались пациенты
Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:19 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал с визитом во временный госпиталь, развернутый для зараженных коронавирусом в конгрессно-выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове.
REGNUM 06:19
Космос
Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей
Взгляд.ру вчера в 07:52
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Авто
Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva
В открытой базе Росстандарта опубликовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Lada Niva.
Новые автомобили вчера в 11:01
Общество
В Москве могут запретить визиты в магазины без масок и перчаток
"Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты", - объяснил ТАСС Немерюк.
Российская газета 04:29
Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Происшествия
В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк
В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Общество
В киевском отеле застряли 46 рожденных для иностранцев младенцев
Офис генерального прокурора Украины заинтересовался ситуацией с содержанием в киевском отеле "Венеция" 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за карантина, сообщает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 00:56
Футбол
РФС назвал дату возобновления чемпионата России
Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.
РБК 06:35
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Энергетика
Эксперты назвали объем сокращения добычи нефти в США
Эксперты сообщают, что по данным от 31 американских производителей нефти, сокращение добычи нефти в США может достичь 835 000 баррелей в сутки в мае и 877 000 баррелей в сутки в июне.
ИА Красная Весна вчера в 15:36
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу
При большом потоке желающих попасть в торговые центры доступ посетителей ограничат.
78.ru 01:12
Общество
Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей
Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна 13 мая в 09:13