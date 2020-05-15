Роскачество подвело ИТОГИ повторного исследования пельменей, оценив продукцию семи торговых марок на соответствие как действующим нормам, так и требованиям опережающего стандарта организации.

с чего всё началось

Москва, 15 мая 2020, 09:01 — REGNUM Повторное исследование семи торговых марок пельменей показало, что ни один из образцов не соответствует требованиям безопасности мясной продукции. Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.

Общество В России выявили более 10 000 новых случаев заражения коронавирусом За сутки врачи выявили 10 598 новых случаев, умерли 113 заболевших, общее число летальных исходов с начала эпидемии достигло 2418.

Кино Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года. 6

Игры Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.

Общество Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли. 1,3K

Политика Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. 705

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 113

Здоровье В Коми выявлен очаг коронавируса у вахтовиков в Усинске Больница в Усинске пока справляется с наплывом инфицированных: 10 пациентов из инфекционного отделения отправят в Коми республиканскую клиническую больницу для продолжения лечения, чтобы освободить койки для госпитализации инфицированных вахтовиков. 9

Общество Мишустин поручил не допустить повторения задержек выплат врачам Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в пятницу.

Экономика В России резко упали объемы сбережений граждан По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 133

Экономика Правительство РФ подготовило поправки для поддержки самозанятых Правительство России подготовило поправки, которые направлены на поддержку самозанятых граждан в условиях пандемии коронавируса.

Общество В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 4,7K

Общество Россияне подали 5,3 млн заявлений на детские пособия Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что россияне подали 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет.

Происшествия Сын Гиммлера из «Семнадцати мгновений весны» задержан в Москве Как стало известно РЕН ТВ, мужчиной, который незаконно проник на территорию Верховного суда в Москве, оказался сын советского и российского актера театра и кино Николая Прокоповича.

Армия и оружие Китай: у России появились новые ядерные возможности Китайские эксперты отметили, что использование крупногабаритных субмарин вместе со стратегическими ядерными торпедами является новым способом атаки, отразить которую у потенциальных противников РФ нет шансов.

Шоу-бизнес Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры» Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.

Авто Минивэн GAC GN8 появится в России в июне Компания GAC Motor планирует в июне вывести на российский рынок минивэн GN8, известный в Китае как GAC GM8. 12

Технологии Visa подала патентную заявку на цифровую валюту для замещения фиата 14 мая Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патентную заявку, которую компания подала еще в ноябре прошлого года.

Экономика В Госдуме спрогнозировали сроки укрепления курса рубля Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что курс рубля может укрепиться к концу года. 1