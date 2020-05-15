Общество
REGNUMРоскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Москва, 15 мая 2020, 09:01 — REGNUM Повторное исследование семи торговых марок пельменей показало, что ни один из образцов не соответствует требованиям безопасности мясной продукции. Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
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Роскачество подвело ИТОГИ повторного исследования пельменей, оценив продукцию семи торговых марок на соответствие как действующим нормам, так и требованиям опережающего стандарта организации.Роскачество01:46
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