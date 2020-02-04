Технологии

МедиаПотокМедиаПотокРоскачество назвало 10 лучших домашних и портативных колонок

Еще одна колонка имеет низкое качество звука. Специалисты рекомендуют выбирать колонки с двумя динамиками с сабвуфером или двумя широкополосными динамиками. Для домашнего использования хватает мощности в 5 Вт, для эксплуатации на улице — 10−20 Вт, для минивечеринок — свыше 20 Вт, пишет ТАСС.
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с чего всё началось

Звук не на привязи: портативные колонки стремительно вытесняют домашние

Как показывают наши испытания, домашние колонки в целом превосходят по качеству звука переносные устройства (3,94 балла против 3,75 у лидеров из числа новых).
Роскачествовчера в 23:55

Подробнее о событии

Звук не на привязи: портативные колонки стремительно вытесняют домашние

Роскачествовчера в 23:55

Роскачество выяснило, что домашние колонки лучше переносных устройств по качеству звука

ТАСС00:00

Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

РБК02:57

Россиян предупредили об опасности умных колонок

Lenta.ru00:31

Роскачество оценило портативные колонки

Москва 2400:39

В Роскачестве указали на недостатки «умных» колонок

Известия02:03

Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок»

РИА Новости00:09
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Космос

Раскрыто спасение Вселенной от полного уничтожения

Согласно мнению ученых, ключевую роль сыграл гипотетический тип нейтрино, который послужил спасением от полной аннигиляции вещества.
Lenta.ru 05:37
Здоровье

В ВОЗ не стали называть вспышку коронавируса пандемией

ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Известия 07:29
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:11
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

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Энергетика

Нефть снижается к $54 за баррель

Мартовские фьючерсы WTI упали в цене на $1,44 (2,79%), до $50,12 за баррель и также продолжают снижаться.
REGNUM вчера в 11:52
Армия и оружие

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Российская газета 01 февраля в 16:14
Общество

Поклонская заступилась за автомобильные номера с числом 666

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила не критиковать машины с числом 666.
Газета.Ru 07:16
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
StarHit.ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Политика

Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
РБК 07:07
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
RT на русском 05:50
Происшествия

Во Франции зарезали чеченского блогера

Коммерсантъ 06:46
Футбол

ФК «Краснодар» создаст женскую команду по футболу

Кубань 24 06:49
Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета вчера в 11:25
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 03:04
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Шоу-бизнес

Григория Лепса прооперировали во Франции

Певец перенес операцию на связках. На днях артист перенес операцию на голосовые связки, которая прошла во Франции.
7Дней.ру вчера в 06:00
Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК вчера в 17:13
Политика

Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы.
Lenta.ru 05:32
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Футбол

Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Оргкомитет Евро-2020 сообщил о том, что актёр Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на турнире.
Pravda.Ru 06:42
Киберспорт

Virtus.pro: «Сумма сделки с RodjER переоценена»

Организация Virtus.pro рассказала о деталях сделки с Natus Vincere об обмене Ильи Lil Ильюка на Владимира RodjER Никогосяна.
CyberSport.ru 04:23
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
Гаджеты

В России начнут производить защищенные корпоративные смартфоны

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Ростеха» и MIG, в Калуге планируется ежегодно выпускать более 10 000 устройств, а уже до конца текущего года будет произведено 2 000 гаджетов.
Astera 05:02
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Как работают Яндекс.Новости?
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