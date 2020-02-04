Как показывают наши испытания, домашние колонки в целом превосходят по качеству звука переносные устройства (3,94 балла против 3,75 у лидеров из числа новых).

с чего всё началось

Еще одна колонка имеет низкое качество звука. Специалисты рекомендуют выбирать колонки с двумя динамиками с сабвуфером или двумя широкополосными динамиками. Для домашнего использования хватает мощности в 5 Вт, для эксплуатации на улице — 10−20 Вт, для минивечеринок — свыше 20 Вт, пишет ТАСС.

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