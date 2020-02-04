Технологии
МедиаПотокРоскачество назвало 10 лучших домашних и портативных колонок
Еще одна колонка имеет низкое качество звука. Специалисты рекомендуют выбирать колонки с двумя динамиками с сабвуфером или двумя широкополосными динамиками. Для домашнего использования хватает мощности в 5 Вт, для эксплуатации на улице — 10−20 Вт, для минивечеринок — свыше 20 Вт, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
Как показывают наши испытания, домашние колонки в целом превосходят по качеству звука переносные устройства (3,94 балла против 3,75 у лидеров из числа новых).Роскачествовчера в 23:55
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Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
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Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
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В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
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Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.