Общество
Известия«Роскачество» назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов
Специалисты «Роскачества» сравнили возможности дорогих смартфонов и их бюджетных аналогов. Эксперты пришли к выводу, что недорогие гаджеты могут составить конкуренцию продуктам более известных брендов.
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Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Гаджеты
Согласно утечке, Nintendo Switch Pro получит GPU NVIDIA Volta
Nintendo, по слухам, работает над новой версией консоли под условным названием Switch Pro.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
Происшествия
Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными
В администрации Благовещенска сообщили, что все сообщения о минировании детских садов в городе оказались ложными.
Политика
Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного ребенка
Музыкант назвал экс-коллегу аферисткой На днях в Сети появилась новсть о том, что у Андрея Григорьева-Апполонова есть внебрачный сын, матерью которого, якобы, является бывший тур-менеджер группы "Иванушки International" Леся Сазыкина.
Политика
Япония показала документ о переговорах с СССР насчет Курил
В 1956 году в ходе последнего этапа переговоров Японии с ССР в Токио сняли требование о необходимости обсуждать судьбу Южных Курильских островов при выработке мирного договора, сообщает газета «Асахи».
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Общество
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Экономика
Минфин не планирует менять бюджетное правило
Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»
Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости».
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Хоккей
Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады
Культура
Путин поздравил с юбилеем Валентину Талызину
С 85-летием народную артистку России поздравил президент России Владимир Путин.
Происшествия
Завершено расследование дела о ДТП с участием Андрея Косилова
Экономика
Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%
Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
Экономика
ОАЭ сообщила правительству России о желании купить 49% FESCO
Находящаяся под контролем ОАЭ DP World сообщила правительству России о желании выкупить 49% транспортной группы FESCO, основным акционером которой является арестованный совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 23 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края
Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
Происшествия
В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц
"В указанном интернате на протяжении последних лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств", - рассказали в СУ СК республики.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.