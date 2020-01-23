Общество

ИзвестияИзвестия«Роскачество» назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов

Специалисты «Роскачества» сравнили возможности дорогих смартфонов и их бюджетных аналогов. Эксперты пришли к выводу, что недорогие гаджеты могут составить конкуренцию продуктам более известных брендов.
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Роскачество сравнило возможности бюджетных и дорогих смартфонов

Взгляд.ру00:53

«Роскачество» назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов

Известия00:57

Роскачество сравнило бюджетные смартфоны с моделями известных брендов

Коммерсантъ01:38

Роскачество сравнило возможности дорогих и бюджетных смартфонов

Chelny-biz.ru01:52
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Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Гаджеты

Согласно утечке, Nintendo Switch Pro получит GPU NVIDIA Volta

Nintendo, по слухам, работает над новой версией консоли под условным названием Switch Pro.
Игромания.ру вчера в 14:46
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК вчера в 14:25
Происшествия

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

В администрации Благовещенска сообщили, что все сообщения о минировании детских садов в городе оказались ложными.
RT на русском вчера в 23:46
Футбол

Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Вести.Ru 01:41
Политика

Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Известия вчера в 23:35
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Кино

Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате

Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.
Life.ru 20 января в 18:18
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов опроверг наличие внебрачного ребенка

Музыкант назвал экс-коллегу аферисткой На днях в Сети появилась новсть о том, что у Андрея Григорьева-Апполонова есть внебрачный сын, матерью которого, якобы, является бывший тур-менеджер группы "Иванушки International" Леся Сазыкина.
WomanHit.ru вчера в 11:59
Политика

Япония показала документ о переговорах с СССР насчет Курил

В 1956 году в ходе последнего этапа переговоров Японии с ССР в Токио сняли требование о необходимости обсуждать судьбу Южных Курильских островов при выработке мирного договора, сообщает газета «Асахи».
Московский Комсомолец 01:38
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости вчера в 07:49
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»

Life.ru 20 января в 21:26
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
Экономика

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Российская газета вчера в 10:31
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Lenta.ru 01:53
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости».
Коммерсантъ 01:29
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Газета.Ru 21 января в 10:22
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия вчера в 12:36
Культура

Путин поздравил с юбилеем Валентину Талызину

С 85-летием народную артистку России поздравил президент России Владимир Путин.
Культуромания вчера в 02:11
Происшествия

Завершено расследование дела о ДТП с участием Андрея Косилова

Коммерсантъ Челябинск 01:07
Экономика

Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
РБК 00:00
Экономика

ОАЭ сообщила правительству России о желании купить 49% FESCO

Находящаяся под контролем ОАЭ DP World сообщила правительству России о желании выкупить 49% транспортной группы FESCO, основным акционером которой является арестованный совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.
Компания 01:52
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 23 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:20
Политика

Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края

Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
РИА Новости 01:07
Происшествия

В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

"В указанном интернате на протяжении последних лет среди воспитанников складывалась нездоровая обстановка, связанная с применением физического насилия, унижением более слабых детей, употреблением несовершеннолетними наркотических средств", - рассказали в СУ СК республики.
Российская газета вчера в 20:15
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
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Роскачество
Национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества». Организация учреждена Правительством РФ и финансируется из средств федерального бюджета.
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