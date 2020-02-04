Как показывают наши испытания, домашние колонки в целом превосходят по качеству звука переносные устройства (3,94 балла против 3,75 у лидеров из числа новых).

с чего всё началось

Эксперты оценивали устройства по таким параметрам, как качество звучания, безопасность, удобство управления и переноски. Из протестированных экспертами колонок при этом 12 оказались беспроводными: по качеству звука они оказались хуже домашних, отметили в Роскачестве.

Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

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