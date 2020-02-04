Технологии

РБКРБКРоскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

Эксперты оценивали устройства по таким параметрам, как качество звучания, безопасность, удобство управления и переноски. Из протестированных экспертами колонок при этом 12 оказались беспроводными: по качеству звука они оказались хуже домашних, отметили в Роскачестве.
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с чего всё началось

Звук не на привязи: портативные колонки стремительно вытесняют домашние

Как показывают наши испытания, домашние колонки в целом превосходят по качеству звука переносные устройства (3,94 балла против 3,75 у лидеров из числа новых).
Роскачествовчера в 23:55

Подробнее о событии

Эксперты протестировали 17 колонок и дали рекомендации по выбору

News.ru00:37

Роскачество выяснило, что домашние колонки лучше переносных устройств по качеству звука

ТАСС00:00

Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок»

РИА Новости00:09

Россиян предупредили об опасности умных колонок

Lenta.ru00:31

Звук не на привязи: портативные колонки стремительно вытесняют домашние

Роскачествовчера в 23:55

В Роскачестве указали на недостатки «умных» колонок

Известия02:03

Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

РБК02:57
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии

Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Аргументы недели 02:57
Шоу-бизнес

Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Lenta.ru вчера в 19:14
Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
ГЛАС.RU вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые станет мамой

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Аргументы недели вчера в 08:13
Происшествия

Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту

По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.
Известия 00:41
Экономика

Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд

Капитализация компании составила $140,5 млрд. Это сильнейший внутридневной рост котировок Tesla с мая 2013 года.
РБК 03:09
Футбол

Мангуссон: Я в середине возрастной цепочки. Акинфеев — прадед, я — отец

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о возрастной иерархии в московской команде.
Нева Спорт 00:38
Здоровье

Онкологи заявили о дефиците лекарств для лечения рака у детей

Российские онкологи заявили о дефиците необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей, сообщает портал "Известия".
РЕН ТВ вчера в 16:12
Здоровье

Минздрав России готовится к масштабному распространению коронавируса

Россия готовится к возможному распространению коронавируса.
Росбалт 02:42
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
REGNUM вчера в 15:50
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Происшествия

СМИ: Участник шоу на НТВ выпал из окна в Москве

В Москве из окна квартиры выпал мужчина, который приехал в столицу из Великого Устюга для участия в шоу «ДНК» на НТВ.
Московский Комсомолец 03:09
Происшествия

Приемные родители до смерти забили мальчика в Екатеринбурге

Дни.ру 02:18
Гаджеты

Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Парламентская газета вчера в 12:46
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Политика

Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
РБК вчера в 09:44
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
RT на русском вчера в 21:37
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Происшествия

Полиция задержала обманувших россиян на 100 млн руб. лжеавтодилеров

Полиция пресекла деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в мошенничестве при продаже автомобилей.
РБК 02:34
Шоу-бизнес

В Сеть попали первые кадры с Арменом Джигарханяном после болезни

Широкая публика впервые увидела Армена Джигарханяна после его заболевания.
Актуальные Новости 02:06
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Известия 02:50
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Экономика

Богатейшие россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 12:03
Общество

Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
РИА Новости 02:52
Футбол

Карпин подписал контракт с «Ростовом» ещё на пять лет

News.ru вчера в 08:24
Музыка

Певица Ариана Гранде стала рекордсменом по прослушиванию

Рекордсменом прослушиваний признана американская певица Ариана Гранде. Песни в ее исполнении были запрошены 3,5 миллиарда раз.
REGNUM 03:25
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