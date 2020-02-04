Технологии

МИР 24МИР 24В Роскачестве указали на недостатки «умных колонок»

В Роскачестве указали на недостатки «умных колонок». Специалисты испытали 17 новых моделей колонок - 12 беспроводных и пять домашних, в том числе «умные». По результатам тестов колонки с искусственным интеллектом оказались неудобными и небезопасными, сообщается на сайте организации.
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с чего всё началось

Звук не на привязи: портативные колонки стремительно вытесняют домашние

Как показывают наши испытания, домашние колонки в целом превосходят по качеству звука переносные устройства (3,94 балла против 3,75 у лидеров из числа новых).
Роскачествовчера в 23:55

Подробнее о событии

Звук не на привязи: портативные колонки стремительно вытесняют домашние

Роскачествовчера в 23:55

Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

РБК02:57

Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок»

РИА Новости00:09

Россиян предупредили об опасности умных колонок

Lenta.ru00:31

Роскачество оценило портативные колонки

Москва 2400:39

В Роскачестве указали на недостатки «умных» колонок

Известия02:03

Роскачество выяснило, что домашние колонки лучше переносных устройств по качеству звука

ТАСС00:00
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Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия вчера в 04:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Общество

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
REGNUM 02:25
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 06:31
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Общество

Александр Емельяненко замечен в странном состоянии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.
RT на русском 01:36
Политика

Президент Болгарии выразил недоверие правительству страны

Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации объявил о недоверии правительству страны.
Взгляд.ру 06:05
Футбол

«Краснодару» отказали в аренде хавбека «Монтеррея» Писарро

Полузащитник «Монтеррея» Родольфо Писарро мог оказаться в «Краснодаре» во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.
Чемпионат 04:46
Политика

Краснов получил чин действительного государственного советника юстиции

«Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу», – говорится в указе.
Право.ру 02:58
Шоу-бизнес

Асмус показала «идеальную» фигуру в купальнике

Кристина Асмус в официальном Instagram-аккаунте поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря.
VSE42.RU вчера в 23:39
Происшествия

Жительница Ставрополья зарезала ножницами новорожденного сына

Жительница Ставрополя родила ребенка, а после этого нанесла малышу около 40 ударов ножницами, сообщили в СУ СК России по региону.
ФАН 04:32
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
News.ru 04:12
Армия и оружие

Эрдоган призвал Россию не стоять на пути его армии

Перед вылетом на Украину президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям вблизи зоны деэскалации «Идлиб» в ответ на обстрел турецких военнослужащих.
Независимая газета вчера в 13:17
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Происшествия

Кубань: сильные дожди затопили Горячий Ключ

По информации паблика "Горячий Ключ news", в городе введён режим ЧС, в ряде районов пропало электричество. https: / / www.instagram.com / p / B8IspRdDbK _ / Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на регион вечером 3 февраля.
REGNUM 02:42
Политика

Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
РИА Новости 04:30
Гаджеты

Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
iXBT.com 01:42
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:21
Общество

Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Известия 05:36
Происшествия

Замглавы департамента Минкультуры переведен под домашний арест

Басманный суд перевел под домашний арест до 12 февраля замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс 06:26
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Здоровье

В Челябинской области началась эпидемия ОРВИ

В Челябинской области ситуация с заболеваемостью ОРВи оценивается как эпидемическая. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
REGNUM 06:12
Кино

В сеть слили фрагмент из невышедшего сериала по «Звездным войнам»

На YouTube появился ролик с фрагментами сериала по мотивам киносаги "Звездные войны".
Газета.Ru 06:30
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