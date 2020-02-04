Как показывают наши испытания, домашние колонки в целом превосходят по качеству звука переносные устройства (3,94 балла против 3,75 у лидеров из числа новых).

с чего всё началось

В Роскачестве указали на недостатки «умных колонок». Специалисты испытали 17 новых моделей колонок - 12 беспроводных и пять домашних, в том числе «умные». По результатам тестов колонки с искусственным интеллектом оказались неудобными и небезопасными, сообщается на сайте организации.

В Роскачестве указали на недостатки «умных колонок»

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