Технологии
МИР 24В Роскачестве указали на недостатки «умных колонок»
В Роскачестве указали на недостатки «умных колонок». Специалисты испытали 17 новых моделей колонок - 12 беспроводных и пять домашних, в том числе «умные». По результатам тестов колонки с искусственным интеллектом оказались неудобными и небезопасными, сообщается на сайте организации.
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с чего всё началось
Как показывают наши испытания, домашние колонки в целом превосходят по качеству звука переносные устройства (3,94 балла против 3,75 у лидеров из числа новых).Роскачествовчера в 23:55
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Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Общество
Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Общество
Александр Емельяненко замечен в странном состоянии
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был запечатлён на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.
Политика
Президент Болгарии выразил недоверие правительству страны
Президент Болгарии Румен Радев в обращении к нации объявил о недоверии правительству страны.
Футбол
«Краснодару» отказали в аренде хавбека «Монтеррея» Писарро
Полузащитник «Монтеррея» Родольфо Писарро мог оказаться в «Краснодаре» во время зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.
Политика
Краснов получил чин действительного государственного советника юстиции
«Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу», – говорится в указе.
Шоу-бизнес
Асмус показала «идеальную» фигуру в купальнике
Кристина Асмус в официальном Instagram-аккаунте поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря.
Происшествия
Жительница Ставрополья зарезала ножницами новорожденного сына
Жительница Ставрополя родила ребенка, а после этого нанесла малышу около 40 ударов ножницами, сообщили в СУ СК России по региону.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе
Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
Армия и оружие
Эрдоган призвал Россию не стоять на пути его армии
Перед вылетом на Украину президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям вблизи зоны деэскалации «Идлиб» в ответ на обстрел турецких военнослужащих.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Происшествия
Кубань: сильные дожди затопили Горячий Ключ
По информации паблика "Горячий Ключ news", в городе введён режим ЧС, в ряде районов пропало электричество. https: / / www.instagram.com / p / B8IspRdDbK _ / Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на регион вечером 3 февраля.
Политика
Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
Гаджеты
Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены
Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Экономика
Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Общество
Google раскрыла доходы от YouTube
Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Происшествия
Замглавы департамента Минкультуры переведен под домашний арест
Басманный суд перевел под домашний арест до 12 февраля замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Политика
Украина подаст новые иски против России
Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Здоровье
В Челябинской области началась эпидемия ОРВИ
В Челябинской области ситуация с заболеваемостью ОРВи оценивается как эпидемическая. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
Кино
В сеть слили фрагмент из невышедшего сериала по «Звездным войнам»
На YouTube появился ролик с фрагментами сериала по мотивам киносаги "Звездные войны".