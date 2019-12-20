Общество
RT на русскомРоскачество составило рейтинг российских игристых вин
Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия». В рамках «Винного гида России» эксперты оценили 94 образца российских игристых вин, проверив их цвет, аромат и вкус.
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Происшествия
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного
В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Происшествия
Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Происшествия
На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Происшествия
Неизвестный попытался изнасиловать ребенка на улице в Омске
От испуга ребенок громко закричал и спугнул нападавшего: он скрылся, убежав в сторону 3-й Ленинградской улицы.
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Происшествия
Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела
Адвокат журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Сергей Бадамшин рассказал о возбуждении уголовного дела по факту задержания.
Происшествия
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
Экономика
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Политика
Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций
Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
Общество
Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю
Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до шести градусов выше нуля.
Здоровье
Вирус АЧС выявили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае выявили первый случай занесения африканской чумы свиней (АЧС).
Политика
Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.
Общество
Президенту рассказали о трущобах для ветеранов в Сочи
О трущобах для ветеранов в Сочи рассказал президенту РФ Владимиру Путину участник пресс-конференции 19 декабря.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Футбол
Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала
Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию в полупрозрачном платье из фатина и рассказала о своих планах на Новый год.
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 Lite рассекречен
На сайте Slashleaks опубликовали подробные технические характеристики нового смартфона Samsung Galaxy S10 Lite, который должен стать самой доступной моделью текущей флагманской линейки южнокорейского производителя.
Хоккей
Овечкин вошел в топ-3 лучших игроков десятилетия по версии ESPN
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял третье место в списке лучших игроков десятилетия по версии ESPN, опубликованном на сайте телеканала.
Интернет
Личные данные миллионов пользователей Facebook утекли в сеть
Как сообщает британская компания Comparitech, в сеть утекли такие личные данные юзеров, как их имена и телефоны.
Кино
«Звездные войны» прощаются, но не уходят
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Авто
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января
Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА Новости свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки - на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы
В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения.