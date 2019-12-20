Общество

RT на русскомRT на русскомРоскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия». В рамках «Винного гида России» эксперты оценили 94 образца российских игристых вин, проверив их цвет, аромат и вкус.
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Роскачество оценило российские игристые вина

РИА Новости01:18

«Роскачество» составило рейтинг игристых вин

Известия00:00

Роскачество назвало лучшее российское шампанское

Rambler News Service00:00

Роскачество определило лучшее шампанское

Российская газета00:00

Роскачество проверило российские игристые вина

ТАСС00:02

Лучшее российское шампанское к Новогоднему столу: рейтинг Роскачества

Комсомольская правда00:00

Игристые вина. Обзор результатов исследования 2019 года

Роскачествовчера в 23:56
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Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Происшествия

Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки

Lenta.ru вчера в 23:52
Авто

В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега

В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
CarsWeek.ru 01:38
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Интерфакс 00:45
Происшествия

На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы на юго-востоке Москвы, где мужчина получил три огнестрельных ранения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:57
Происшествия

Неизвестный попытался изнасиловать ребенка на улице в Омске

От испуга ребенок громко закричал и спугнул нападавшего: он скрылся, убежав в сторону 3-й Ленинградской улицы.
VSE42.RU 00:06
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Происшествия

Адвокат Голунова рассказал о возбуждении уголовного дела

Адвокат журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Сергей Бадамшин рассказал о возбуждении уголовного дела по факту задержания.
Газета.Ru вчера в 07:14
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
РИА Новости 01:22
Экономика

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru вчера в 07:33
Политика

Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций

Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
KM.ru 01:55
Общество

Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю

Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до шести градусов выше нуля.
Известия вчера в 23:37
Здоровье

Вирус АЧС выявили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выявили первый случай занесения африканской чумы свиней (АЧС).
Известия 01:18
Политика

Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.
РИА Новости вчера в 18:10
Общество

Президенту рассказали о трущобах для ветеранов в Сочи

О трущобах для ветеранов в Сочи рассказал президенту РФ Владимиру Путину участник пресс-конференции 19 декабря.
REGNUM вчера в 07:56
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").
ТАСС 01:13
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Футбол

Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала

Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.
РЕН ТВ вчера в 17:38
Общество

Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России

Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
RuNews24.ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию в полупрозрачном платье из фатина и рассказала о своих планах на Новый год.
iReactor 00:20
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 Lite рассекречен

На сайте Slashleaks опубликовали подробные технические характеристики нового смартфона Samsung Galaxy S10 Lite, который должен стать самой доступной моделью текущей флагманской линейки южнокорейского производителя.
iXBT.com 00:08
Хоккей

Овечкин вошел в топ-3 лучших игроков десятилетия по версии ESPN

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял третье место в списке лучших игроков десятилетия по версии ESPN, опубликованном на сайте телеканала.
РИА Новости вчера в 12:37
Интернет

Личные данные миллионов пользователей Facebook утекли в сеть

Как сообщает британская компания Comparitech, в сеть утекли такие личные данные юзеров, как их имена и телефоны.
Lenta.ru 02:10
Кино

«Звездные войны» прощаются, но не уходят

Коммерсантъ вчера в 17:31
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru вчера в 04:30
Авто

Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января

Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА Новости свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки - на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.
РИА Новости вчера в 19:02
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы

В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения.
Говорит Москва вчера в 12:11
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