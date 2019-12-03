Технологии

REGNUMREGNUMРоскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play. Так, только 22 приложения перешагнули итоговую отметку в четыре балла, все они рекомендуются Роскачеством к использованию.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

Известия00:00

Роскачество проверило приложения для заказа такси

ТАСС00:49

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

РБК00:00

Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

РИА Новости00:13

Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси

RT на русском00:41

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Rambler News Service00:00

Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Коммерсантъ01:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:35, Ашберн
Наука

Кошки выражают эмоции при помощи мимики, но мы это не всегда замечаем

Evo-rus.com вчера в 14:18
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 30 ноября в 14:01
Экономика

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,39-0,48%

Индексы Мосбиржи и РТС снизились к завершению торгов в понедельник.
ТАСС вчера в 11:56
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Общество

Гордума одобрила создание нового района Екатеринбурга

Напомним, планируется, что Академический станет восьмым районом Екатеринбурга и будет состоять из Широкой речки, Краснолесья и самого Академического.
Коммерсантъ Екатеринбург 01:05
Происшествия

В Киеве обстреляли депутата, погиб ребенок

Новый День 01 декабря в 23:17
Политика

США могут ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд

Как уточняется, в качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин размером до 100% в отношении французского импорта, который оценивается в $2,4 млрд.
RT на русском вчера в 19:42
Спорт

Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
ГЛАС.RU 01 декабря в 22:21
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
Авто

Эксперты рассказали, как сэкономить на заправке машины

Эксперты портала «ИркутскМедиа» рассказали, как тратить на АЗС меньше обычного.
Автоновости дня 01:10
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
Происшествия

Названа причина обрушения моста в Оренбурге

Как отмечают следователи, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при ремонте моста, пострадали два человека.
BFM.ru вчера в 13:46
Происшествия

Неизвестные перевернули автомобиль Росгвардии в Чите

Неизвестные 30 ноября перевернули автомобиль Росгвардии в Черновском районе Читы, видео было опубликовано в социальных сетях.
Чита.Ру вчера в 00:22
Политика

WSJ назвала «Силу Сибири» сигналом об альтернативе США

"Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США", - заявила изданию старший научный сотрудник Колумбийского университета и экс-аналитик ЦРУ по энергетике Эрика Даунс.
Вести.Финанс вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы

Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:29
Космос

Астрономы нашли на Луне обломки индийского космического аппарата

Спутник американского космического агентства NASA обнаружил на Луне обломки, которые остались от индийского аппарата «Викрам».
Экономика сегодня 01:06
Политика

Севастопольский судоремонтный завод получил два дока

Федеральное государственное унитарное предприятие «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» получило в состав два плавучих дока.
REGNUM вчера в 09:37
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит – 2019", сообщает teleprogramma.pro.
РИА Новости 01:22
Происшествия

Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Газета.Ru вчера в 05:52
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru вчера в 12:59
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru вчера в 12:40
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru вчера в 11:00
Футбол

Гончаренко объяснил поражение ЦСКА от «Арсенала»

Спорт-Экспресс вчера в 14:19
Происшествия

Число погибших в аварии с автобусом в Казахстане увеличилось до восьми

В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли восемь человек, более 20 пострадали.
Lenta.ru 01:28
Происшествия

Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова

RT на русском 00:48
Экономика

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
Коммерсантъ 01:00
Политика

Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Интерфакс вчера в 10:00
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное