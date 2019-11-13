Роскачество решило выяснить, улучшилась ли ситуация на рынке автомобильных колёсных дисков по прошествии полутора лет с момента предыдущего тестирования, испытав на удар продукцию 29 торговых марок.

с чего всё началось

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

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