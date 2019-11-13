Общество
РБКРоскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин
Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
Роскачество решило выяснить, улучшилась ли ситуация на рынке автомобильных колёсных дисков по прошествии полутора лет с момента предыдущего тестирования, испытав на удар продукцию 29 торговых марок.Роскачество00:00
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Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Общество
Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют
Эксперты назвали плохие привычки в еде, которые мешают поддерживать здоровый вес или похудеть.
ТК Звезда вчера в 22:36
Авто
Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения
Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
Ранее сообщалось, что Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса».
RT на русском 02:20
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России
Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета вчера в 08:00
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM вчера в 06:57
Футбол
Карпин и шесть игроков основного состава «Ростова» могут покинуть клуб
«Ростов» может расстаться с шестью игроками основного состава и главным тренером Валерием Карпиным.
Матч ТВ 03:02
Экономика
Богатейшие компании России накопили 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатый российских компаний, не считая банков, накопили на счетах на конец 2018 года 3,4 трлн рублей.
Газета.Ru 02:44
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Сын Валерии: «Не дам Шульгину видеться с моим ребенком»
Артемий, недавно ты публично высказался об Александре Шульгине, назвав его тираном и извергом.
StarHit.ru 02:00
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
ЖКХ
Медведев поручил решить проблему с мусором в Бийске
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко разобраться с проблемой мусора в Бийске.
REGNUM 01:58
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Армия и оружие
Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г»
Подразделениям министерства обороны России отправили заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
Российская газета вчера в 09:25
Энергетика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:39
Общество
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Общество
В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России
Greenpeace предлагает запретить в РФ 10 одноразовых пластиковых загрязнителей, которые наносят вред окружающей среде.
Алтайская правда вчера в 22:00
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru вчера в 02:21
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском 11 ноября в 02:01
Политика
В столице Бразилии начинает работу саммит БРИКС
В форуме участвуют лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Первый канал вчера в 23:20