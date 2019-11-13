Общество

РБКРБКРоскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК. Роскачество проверило диски 29 торговых марок на безопасность — смогут ли они выдержать сильный удар.
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Автомобильные диски испытали на удар: сколько безопасных?

Роскачество00:00

Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

РБК00:06

В Минпромторге сообщили, что качество российских автомобильных дисков улучшилось

ТАСС00:06

Роскачество отметило улучшение качества российских автомобильных дисков

Коммерсантъ01:00

Роскачество проверило автомобильные диски

Rambler News Service00:00

В Роскачестве проверили автомобильные диски

News.ru01:45

Роскачество проверило алюминиевые автомобильные диски

Росбалт01:32
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Общество

Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру

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Доцент Соколов оказался виновным в гибели еще одного человека

RuNews24.ru вчера в 15:51
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Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Энергетика

Нефть опустилась ниже $62 за баррель

Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 10 ноября в 23:28
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
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Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия

Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше

Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Российская газета 00:00
Политика

Москва приветствует решение Мексики о политическом убежище Моралесу

Москва приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 00:57
Общество

Медики назвали плохие привычки в еде, из-за которых обрастают жирком

Life.ru 01:27
Общество

Названы причины просрочек россиян по кредитам

Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение.
Lenta.ru вчера в 23:19
Экономика

Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета вчера в 08:00
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Интернет

Facebook запускает собственную систему электронных платежей

Facebook объявил о запуске системы электронных платежей Facebook Pay.
UfaTime.ru вчера в 22:36
Общество

Грета Тунберг нашла интересный способ пересечь Атлантический океан

Шведская эко-активистка Грета Тунберг пересечет Атлантический океан на 15-метровом катамаране, чтобы попасть из США в Мадрид на конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).
Взгляд.ру 01:35
Гаджеты

Gigabyte готовит видеокарту Radeon RX 5700 XT Aorus Edition

Компания Gigabyte обещает выпустить версию видеокарты RX 5700 в рамках линейки Aorus.
Игромания.ру 10 ноября в 04:11
Авто

Кроссвэн Mitsubishi Xpander Cross представлен официально

Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня вчера в 04:35
Здоровье

Доказана смертельная опасность популярного лекарства

Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Lenta.ru 11 ноября в 03:49
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа

Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
Общество

ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян

В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян, утверждая, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите: судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Газета.Ru 00:41
Экономика

Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года.
Известия 01:17
Футбол

Сборная России отказалась от новой формы

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
Авто

АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором

Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe 11 ноября в 12:17
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Известия вчера в 07:32
Политика

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Егор Кончаловский тайно женился на матери сына Марии Леоновой

Знаменитость женился на матери своего сына Марии Леоновой, об этом стало известно совершенно случайно, супругов увидели с обручальными кольцами на безымянных пальцах во время светского мероприятия.[spoiler][/spoiler] Многие поклонники Егора Кончаловского удивлялись тому, что режиссер до сих пор не состоит в браке со своей избранницей, хотя она подарила ему наследника.
Дни24 вчера в 12:31
Хоккей

«Спартак» обыграл ЦСКА впервые за 6 лет

Спорт-Экспресс вчера в 15:11
Здоровье

Минтруд предложил лечить пенсионеров в частных клиниках бесплатно

Согласно инициативе, пациенты старше 65 лет, скорее всего, смогут бесплатно проходить обследования в таких клиниках.
News.ru вчера в 06:34
Политика

На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой

В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Вести.Ru вчера в 16:21
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