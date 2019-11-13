Общество
РБКРоскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин
Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
В конце 2017 – начале 2018 годов Роскачество по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту продукции провело исследование литых алюминиевых колёсных дисков, выявив в отрасли системную проблему.Роскачество00:00
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Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Общество
Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях
Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети.
Газета.Ru 03:01
Культура
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy A51 представят только в декабре
Новый смартфон Samsung Galaxy A51 уже получил один из важнейших сертификатов для выхода на рынок, однако его официальная презентация состоится лишь в декабре.
Дни24 04:15
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Политика
В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
REGNUM 03:44
Футбол
Футбольный ЦСКА заинтересован в переходе Макарова из «Нефтехимика»
Хавбек клуба Футбольной национальной лиги "Нефтехимик" Денис Макаров попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Вести.Ru 11 ноября в 06:59
Музыка
Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»
iReactor 11 ноября в 02:22
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Lenta.ru вчера в 04:37
Технологии
Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat создали альянс для повышения безопасности байт-кода
Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat объявили о формировании альянса для развития и повышения безопасности приложений, основанных на WebAssembly.
3DNews 04:21
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Общество
В России предложили сократить время использования шипованных шин
UsedCars.ru вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова высказалась в поддержку грудного вскармливания
Модель Анастасия Решетова поговорила о грудном вскармливании на своей странице в Instagram.
Дни24 вчера в 11:45
Общество
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Российская газета 00:28
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным
REGNUM вчера в 01:38
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
РИА Новости вчера в 05:52
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости вчера в 10:20
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента страны после ухода с поста Эво Моралеса.
Газета.Ru 04:42
Фигурное катание
Алина Загитова признана спортсменкой года по версии журнала Glamour
Российская фигуристка Алина Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour.
Спорт день за днем вчера в 15:36
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Общество
Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз
Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.
Комсомольская правда 04:00
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали в деле новые Су-35С
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.
Утро.ru вчера в 09:40