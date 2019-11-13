Общество

РБКРБКРоскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.
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с чего всё началось

Автомобильные диски испытали на удар: сколько безопасных?

В конце 2017 – начале 2018 годов Роскачество по поручению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту продукции провело исследование литых алюминиевых колёсных дисков, выявив в отрасли системную проблему.
Роскачество00:00

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В Минпромторге сообщили, что качество российских автомобильных дисков улучшилось

ТАСС00:06

В Роскачестве проверили автомобильные диски

News.ru01:45

Роскачество отметило улучшение качества российских автомобильных дисков

Коммерсантъ01:00

Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

РБК00:06

Треть автомобильных дисков оказались небезопасными

Телеканал 360°02:11

Роскачество проверило автомобильные диски

Rambler News Service00:00

Автомобильные диски испытали на удар: сколько безопасных?

Роскачество00:00
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Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
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Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Новый аэропорт Челябинска решено было назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото готового к открытию аэропорта появилось в сети.
Газета.Ru 03:01
Культура

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
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Новый смартфон Samsung Galaxy A51 уже получил один из важнейших сертификатов для выхода на рынок, однако его официальная презентация состоится лишь в декабре.
Дни24 04:15
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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

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ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

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Политика

В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли

Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
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Футбольный ЦСКА заинтересован в переходе Макарова из «Нефтехимика»

Хавбек клуба Футбольной национальной лиги "Нефтехимик" Денис Макаров попал в сферу интересов московского ЦСКА.
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Музыка

Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»

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Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

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Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat создали альянс для повышения безопасности байт-кода

Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat объявили о формировании альянса для развития и повышения безопасности приложений, основанных на WebAssembly.
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Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Общество

В России предложили сократить время использования шипованных шин

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Анастасия Решетова высказалась в поддержку грудного вскармливания

Модель Анастасия Решетова поговорила о грудном вскармливании на своей странице в Instagram.
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Общество

Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

ТАСС 03:52
Общество

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

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Политика

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Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Политика

Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду

Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
РИА Новости вчера в 05:52
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
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Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

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РИА Новости вчера в 10:20
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента страны после ухода с поста Эво Моралеса.
Газета.Ru 04:42
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Российская фигуристка Алина Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour.
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Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
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Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Общество

Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз

Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.
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«Русские Витязи» показали в деле новые Су-35С

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.
Утро.ru вчера в 09:40
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