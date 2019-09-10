Что касается тех продуктов, которые мыть необязательно, то в их число входят товары, которые подвергаются термообработке (мясо, рыба, колбаса), и уже готовая к употреблению продукция (хлеб, кондитерские изделия, сыр).

с чего всё началось

Грибы, впитывая влагу, портятся гораздо быстрее. Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне. Таким образом они могут попасть на чистую посуду, в пищу и навредить здоровью, уточняется в сообщении Роскачества.

Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть

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