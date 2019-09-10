Общество
Российская газетаРоскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Грибы, впитывая влагу, портятся гораздо быстрее. Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне. Таким образом они могут попасть на чистую посуду, в пищу и навредить здоровью, уточняется в сообщении Роскачества.
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с чего всё началось
Что касается тех продуктов, которые мыть необязательно, то в их число входят товары, которые подвергаются термообработке (мясо, рыба, колбаса), и уже готовая к употреблению продукция (хлеб, кондитерские изделия, сыр).Роскачество01:00
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона
Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.
Грани.ру вчера в 12:41
Наука
Создан «плащ-невидимка», скрывающий объекты от волн воды
Planet Today 07 сентября в 03:31
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Гаджеты
В Китае стартовали продажи «умного» телевизора Redmi TV
Стоит отметить, что Redmi TV доступен в одной конфигурации с 70-дюймовый 4К дисплеем.
Astera 06:25
Происшествия
В аэропорту Новосибирска задержан рейс из-за неисправности самолета
Рейс из Новосибирска в Москву авиакомпании «Глобус» отложен из-за срабатывания датчика незакрытия двери, сообщили РБК в пресс-службе Западносибирской транспортной прокуратуры.
РБК 06:04
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Происшествия
Пропавших без вести парня и девушку из Котовска нашли мертвыми
В Тамбовском районе нашли тела молодых людей, пропавших в Котовске 29 августа. Об этом сообщается в СУ СК РФ по Тамбовской области.
Тамбовский курьер 05:51
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Почти половина трудового населения страны через 10 лет окажется невостребованной. К 2030-му году роботизация затронет более 20 млн человек.
Газета.Ru 03:03
Экономика
МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн
Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
РБК 01:59
Политика
Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной
В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Политика
Порошенко опять не явился на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко сегодня, 10 сентября, в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Коммерсантъ 04:07
Происшествия
СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве
Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.
Газета.Ru 06:23
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Авто
АвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году
Автоновости дня 04:45
Гаджеты
Цены на новые iPhone рассекретили перед презентацией Apple
Сегодня в 20:00 по московскому времени начнётся презентация Apple. Но в сети уже знают, сколько будут стоить новые iPhone.
Ferra 06:09
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Политика
Лукашенко и Патрушев обсудили укрепление отношений России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым сотрудничество двух стран, заявили в Совбезе РФ.
Московский Комсомолец 05:59
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Авто
Новый седан Mazda 3 появится в России 1 октября
Компания Mazda анонсировала старт продаж в России нового седана Mazda 3. Новинку предложат с безальтернативным 1,5-литровым двигателем SkyActiv-G мощностью 120 л.с. Первые «товарные» машины появятся у дилеров 1 октября 2019 года.
Автоновости дня 06:13
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Шоу-бизнес
Певица Кристина Агилера ввела в ступор своим признанием
Певица призналась, что малыши кардинально изменили ее карьерные планы.
Дни.ру 06:10
Футбол
Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.
РИА Новости 04:36
Политика
Главу Сената Испании уличили в плагиате
Главу испанского Сената Мануэля Круса заподозрили в плагиате.
News.ru 02:46