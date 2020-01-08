Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей. Также по словам Протасова, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.
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с чего всё началось

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.
Российская газета01:55

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В Роскачестве рассказали о самых качественных российских товарах

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СМИ: глава Роскачества рассказал о лучшей российской продукции

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В Роскачестве рассказали о самых качественных отечественных товарах

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От мороженого до мяса: самые лучшие русские продукты назвал глава Роскачества

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РИА Новости02:31

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Российская газета01:55
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Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
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RT на русском 06:51
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Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране

Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.
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Глава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак.
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Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
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