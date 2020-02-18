Общество
КоммерсантъРоскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке
Специалисты проверили тушеное мясо и на наличие постороннего генетического материала. «В продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади»,— сообщили в Роскачестве.
Читать в источнике
Оценить348
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Футбол
Габулов стал председателем совета директоров ФК «Олимп»
Завершив игровую карьеру, Габулов занимал пост министра спорта Северной Осетии с 2018 по 2019 годы, а затем работал президентом ФК «Алания».
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Происшествия
Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину
Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
Происшествия
Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии
Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Экономика
Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Футбол
«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
Испанские СМИ утверждают, что "Барселона" заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Футбол
Каррагер считает, что УЕФА должен исключить «Сити» из ЛЧ прямо сейчас
Думаю, что УЕФА нужно было исключить «Манчестер Сити» из турнира прямо сейчас, — сказал Каррагер.
Политика
В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе
Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Авто
Pagani показала гиперкар за 5 млн евро
Корпорация Pagani показала новый гиперкар Imola, тираж которого будет ограничен.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области
В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Общество
Госдума приняла закон, который позволит штрафовать воронежцев за неоплату парковки
Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), регламентирующие передачу персональных данных от ГИБДД административным комиссиям.
Происшествия
Дублершу Николь Кидман и Сандры Буллок застрелил бывший муж
Шерил Сандерс была наиболее известна как дублерша Сандры Буллок, Кэмерон Диас, Николь Кидман и Джессики Альба.
Биатлон
Норвежский биатлонист Кристиансен: русские и украинцы угрожали мне
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Единоборства
Эвандер Холифилд рассказал о коронных приемах Фьюри и Уайлдера
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы
В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы. С 2020 года служащие получат новые камуфлированные спортивные костюмы.
Политика
Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн
Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Шоу-бизнес
Митя Фомин потратил 500 тысяч на пластическую операцию сестре
Стоимость процедуры составила 500 тысяч рублей.