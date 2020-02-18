Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

Специалисты проверили тушеное мясо и на наличие постороннего генетического материала. «В продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади»,— сообщили в Роскачестве.
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Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

РИА Новости05:52

Роскачество нашло в тушеной говядине ДНК лошади

РБК01:39

Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Известия00:00

Роскачество обнаружило в тушенке следы антибиотиков и посторонние ДНК

ТАСС00:14

Тушеная говядина: топ-3 самых «мясных» консервов

Роскачество00:00

Роскачество обнаружило антибиотики в консервах с тушёной говядиной

RT на русском01:15

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Российская газета00:00
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Футбол

Габулов стал председателем совета директоров ФК «Олимп»

Завершив игровую карьеру, Габулов занимал пост министра спорта Северной Осетии с 2018 по 2019 годы, а затем работал президентом ФК «Алания».
Спорт-Экспресс 02:19
Общество

Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru вчера в 02:30
Происшествия

Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину

Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 07:23
Происшествия

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Экономика

Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам.
RT на русском 15 февраля в 08:11
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Футбол

«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях

Испанские СМИ утверждают, что "Барселона" заключила контракт с I3 Ventures, которая поддерживает имидж президента каталонцев Хосепа Бартомеу в социальных сетях.
Soccer.ru вчера в 08:36
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Футбол

Каррагер считает, что УЕФА должен исключить «Сити» из ЛЧ прямо сейчас

Думаю, что УЕФА нужно было исключить «Манчестер Сити» из турнира прямо сейчас, — сказал Каррагер.
Матч ТВ 07:16
Политика

В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

Песков рассказал, что в Кремле видели информацию о том, что утром 18 февраля на границе между Луганской республикой и ВСУ произошли столкновения.
Газета.Ru 04:54
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Газета.Ru 06:22
Авто

Pagani показала гиперкар за 5 млн евро

Корпорация Pagani показала новый гиперкар Imola, тираж которого будет ограничен.
Car.ru вчера в 22:47
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области

В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:18
Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 06:17
Общество

Госдума приняла закон, который позволит штрафовать воронежцев за неоплату парковки

Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), регламентирующие передачу персональных данных от ГИБДД административным комиссиям.
Вести Воронеж 06:05
Происшествия

Дублершу Николь Кидман и Сандры Буллок застрелил бывший муж

Шерил Сандерс была наиболее известна как дублерша Сандры Буллок, Кэмерон Диас, Николь Кидман и Джессики Альба.
Московский Комсомолец 06:26
Биатлон

Норвежский биатлонист Кристиансен: русские и украинцы угрожали мне

Чемпионат вчера в 06:11
Биатлон

На ЧМ по биатлону стартует женская индивидуальная гонка

Pravda.Ru 02:50
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Известия 05:58
Единоборства

Эвандер Холифилд рассказал о коронных приемах Фьюри и Уайлдера

РЕН ТВ вчера в 20:53
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы

В Минобороны РФ рассказали о новых элементах военной формы. С 2020 года служащие получат новые камуфлированные спортивные костюмы.
Piter.tv 02:58
Политика

Интервью с Путиным впервые пройдет онлайн

Интервью в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным впервые пройдет онлайн.
Lenta.ru вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»

StarHit.ru вчера в 23:30
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Lenta.ru 02:18
Шоу-бизнес

Митя Фомин потратил 500 тысяч на пластическую операцию сестре

Стоимость процедуры составила 500 тысяч рублей.
StarHit.ru 16 февраля в 00:30
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