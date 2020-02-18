Общество

ИзвестияИзвестияРоскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Продукт от «Говядина тушеная ГОСТ» (ОАО «Великоновгородский мясной двор»), «Елинский», «Курганский стандарт» и «Семейный секрет» полностью состоит из кусочков менее 30 г, что по ГОСТу не допустимо. В тушенке шести марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы, в одной — ДНК лошади.
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Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

РИА Новости05:52

Роскачество исследовало говяжью тушенку: из 23 марок ни одна не соответствует ГОСТу

Комсомольская правда00:00

Роскачество обнаружило в тушенке следы антибиотиков и посторонние ДНК

ТАСС00:14

Тушеная говядина: топ-3 самых «мясных» консервов

Роскачество00:00

Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Известия00:00

Роскачество обнаружило антибиотики в консервах с тушёной говядиной

RT на русском01:15

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Российская газета00:00
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Мейджор по Dota 2 в Москве признан лучшим спортивным событием на Best Experience Marketing Awards

Турнир EPICENTER Major 2019 по Dota 2 завоевал две высших награды на церемонии Best Experience Marketing Awards 2020.
Sport24.ru вчера в 10:10
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Роспотребнадзор назвал условие введения карантина по гриппу в школах

Карантин как комплекс ограничительных мер и переход на особый режим учебного процесса может быть введен в детских образовательных учреждениях при соблюдении ряда условий, объяснили в Роспотребнадзоре.
Вечерняя Москва вчера в 21:16
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Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
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Врачи спасли недоношенного ребёнка весом 495 граммов в Мытищах

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«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 18 февраля мадридский «Атлетико» сразится с «Ливерпулем».
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ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Биатлон

Зайцева, Романова и Вилухина требуют публичных слушаний в CAS

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина требуют, чтобы слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам были открытыми.
News.ru вчера в 11:31
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Шайба Кучерова принесла победу «Тампе» в игре с «Колорадо»

Газета.Ru 00:40
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Аллегрову на фото без парика

Поклонники российской певицы Ирины Аллегровой не сразу узнали артистку на фотографии без парика, сообщает пресса.
Экономика сегодня 16 февраля в 05:58
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Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе

Сотрудница крематория Кристина Клековкина в интервью "Московскому комсомольцу" рассказала о странных случаях, которые происходили у нее на работе.
РИА Новости вчера в 20:32
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.
РИА Новости 03:40
Политика

Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:24
Армия и оружие

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

РБК 04:05
Наука

Учёные смогли «перезапустить» репродуктивный механизм у мышей

Машины и Механизмы 15 февраля в 02:40
Гаджеты

В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали недавнее обновление Windows 10 из-за наличия проблем. В компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
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Политика

В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
RT на русском 05:20
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Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Газета.Ru 01:46
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В Крыму задержан участник украинского нацбата

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Tochka Zрения вчера в 03:27
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Новые прививки могут ввести в России

В национальный календарь прививок в России могут включить новые прививки. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Ясно вчера в 09:37
Футбол

Защитник «Краснодара» Мартынович выбыл ориентировочно на 7 недель

Белорусский защитник «Краснодара» Александр Мартынович, получивший травму задней поверхности бедра, выбыл ориентировочно на 7 недель.
Sport24.ru 00:53
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Здоровье

В школах Челябинска могут продлить карантин по гриппу

В школах Челябинска может быть продлён карантин по гриппу. Такую рекомендацию выдал областной оперативный штаб.
REGNUM 04:55
Политика

В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
ТАСС 03:34
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, по которому жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) - выполняющие социально значимые функции, не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Газета.Ru 04:24
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В Дагестане подвели итоги работы РКБ за 2019 год

В Махачкале состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения, в рамках которого были подведены итоги работы Республиканской клинической больницы за прошедший год.
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Происшествия

В сеть выложили видео посадки самолета во время шторма в Лондоне

На YouTube-канале SpeedbirdTV появилось видео посадки самолета Airbus A380 компании Etihad при экстремальных погодных условиях в лондонском аэропорту Хитроу.
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество

На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess.
РИА Новости 05:21
Музыка

Оззи Осборн отменил американскую часть тура из-за болезни Паркинсона

Бывший фронтмен культовой хеви-метал группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты в Соединенных Штатах в рамках своего турне No More Tours II.
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Наука

Столичные школьники отправятся на Северный полюс, чтобы изучать Арктику

Первый отряд «Барнео», который будет состоять из детей-ученых отправится на станцию «Барнео» 14 апреля.
Mockva.ru 14 февраля в 17:20
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