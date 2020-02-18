Продукт от «Говядина тушеная ГОСТ» (ОАО «Великоновгородский мясной двор»), «Елинский», «Курганский стандарт» и «Семейный секрет» полностью состоит из кусочков менее 30 г, что по ГОСТу не допустимо. В тушенке шести марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы, в одной — ДНК лошади.

Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

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