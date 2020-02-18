Общество
КоммерсантъРоскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке
Специалисты проверили тушеное мясо и на наличие постороннего генетического материала. «В продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади»,— сообщили в Роскачестве.
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Роскачество исследовало говяжью тушенку: из 23 марок ни одна не соответствует ГОСТу
Комсомольская правда00:00
Роскачество обнаружило в тушенке следы антибиотиков и посторонние ДНК
Будущее России. Национальные проекты00:00
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Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Общество
Власти отказались назвать транспортную карту «Пермская езда»
По некоторым данным, жители Перми предложили свыше 1200 названий для транспортных карт. При этом только 824 предложения прошли модерацию.
Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря
Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Общество
Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта
Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
Армия и оружие
Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
Политика
На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Общество
Госсовет предложил отменить уголовное наказание за невыплату зарплат
Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, предложила отменить уголовную ответственность за невыплату россиянам заработной платы.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Общество
Мультипликаторы выступили с письмом в поддержку фигурантов дела «Сети»
Художники, сценаристы, режиссеры и аниматоры выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела "Сети"*: представители анимационного кино требуют пересмотра приговора для участников уголовного разбирательства.
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
Политика
В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины
Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России и выразил протест из-за задержания судна с украинскими браконьерами на борту.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Армия и оружие
В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
Спорт
Устюгов может сняться со «Ски Тура»
Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
Политика
Пушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией
Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне.
Общество
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Гаджеты
Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу
Сегодня, 18 февраля, в Китае начались розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.