Специалисты проверили тушеное мясо и на наличие постороннего генетического материала. «В продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади»,— сообщили в Роскачестве.

Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

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