Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке

Специалисты проверили тушеное мясо и на наличие постороннего генетического материала. «В продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади»,— сообщили в Роскачестве.
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Роскачество исследовало говяжью тушенку: из 23 марок ни одна не соответствует ГОСТу

Комсомольская правда00:00

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

РИА Новости00:32

Роскачество обнаружило в тушенке следы антибиотиков и посторонние ДНК

ТАСС00:14

Роскачество обнаружило в тушенке следы антибиотиков и посторонние ДНК

Будущее России. Национальные проекты00:00

Роскачество обнаружило антибиотики в консервах с тушёной говядиной

RT на русском01:15

Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Известия00:00

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Российская газета00:00
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Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
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В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Коммерсантъ 03:28
Происшествия

Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
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Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
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Общество

Власти отказались назвать транспортную карту «Пермская езда»

По некоторым данным, жители Перми предложили свыше 1200 названий для транспортных карт. При этом только 824 предложения прошли модерацию.
Газета.Ru 03:19
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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Общество

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Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Армия и оружие

Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
RT на русском 04:23
Политика

На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Lenta.ru вчера в 05:42
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Происшествия

Полиция проверит данные об избиении псковской учительницы школьником

РИА Новости 04:17
Происшествия

Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Челябинск Сегодня 00:35
Политика

Новое свидетельство подлога по МН17 нацелено против Порошенко и США

REGNUM 03:22
Общество

Госсовет предложил отменить уголовное наказание за невыплату зарплат

Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, предложила отменить уголовную ответственность за невыплату россиянам заработной платы.
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Экономика

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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс 01:36
Общество

Мультипликаторы выступили с письмом в поддержку фигурантов дела «Сети»

Художники, сценаристы, режиссеры и аниматоры выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела "Сети"*: представители анимационного кино требуют пересмотра приговора для участников уголовного разбирательства.
ЗакC.Ру 03:17
Космос

В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон.
Газета Оренбуржье 02:14
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess

BFM.ru вчера в 08:37
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
РИА Новости 04:05
Политика

В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России и выразил протест из-за задержания судна с украинскими браконьерами на борту.
РИА Новости вчера в 15:00
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Lenta.ru вчера в 15:52
Армия и оружие

В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
ТАСС 03:33
Спорт

Устюгов может сняться со «Ски Тура»

Ранее сегодня, 17 февраля, стало известно, что лидер женской сборной России Наталья Непряева снялась со «Ски Тура» из-за проблем со здоровьем.
Чемпионат вчера в 07:35
Политика

Пушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией

Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне.
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Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
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Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 02:12
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Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу

Сегодня, 18 февраля, в Китае начались розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
Live24 вчера в 23:27
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Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
ToDay News Ufa 03:17
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