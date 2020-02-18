Общество

ИзвестияИзвестияРоскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Продукт от «Говядина тушеная ГОСТ» (ОАО «Великоновгородский мясной двор»), «Елинский», «Курганский стандарт» и «Семейный секрет» полностью состоит из кусочков менее 30 г, что по ГОСТу не допустимо. В тушенке шести марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы, в одной — ДНК лошади.
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Роскачество нашло в тушеной говядине ДНК лошади

РБК01:39

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Российская газета00:00

Роскачество обнаружило в тушенке следы антибиотиков и посторонние ДНК

ТАСС00:14

Тушеная говядина: топ-3 самых «мясных» консервов

Роскачество00:00

Роскачество исследовало говяжью тушенку: из 23 марок ни одна не соответствует ГОСТу

Комсомольская правда00:00

Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Известия00:00

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

РИА Новости00:32
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Политика

Рабочая группа поддержит поправку о запрете на отчуждение территорий

Рабочая группа по изменениям в Конституции РФ поддержит предложенную поправку о запрете на отчуждение территорий и на следующей неделе представит ее президенту, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию Андрей Клишас.
РИА Новости 01:31
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Композитор Геннадий Гладков отмечает 85-летний юбилей

Сегодня свой 85-й день рождения празднует Геннадий Гладков.
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Резцова: Фуркад сам начал, но потом испугался

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ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных.
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ЛНР начала наступление в Донбассе

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Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
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Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
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Политика

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На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
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Общество

Температурный рекорд 1949 года побит в Москве

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Пушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией

Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне.
Южный Федеральный 02:44
Авто

Дизайн нового кроссовера Kia Sorento полностью рассекречен

Дизайн нового Sorento, ставший как никогда более «зрелым», стильным и привлекательным, разработан в тесном сотрудничестве трех дизайн-студий KIA в Южной Корее, Европе и Северной Америке.
Автоновости дня 16 февраля в 22:18
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией

Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.
Uznayvse.ru вчера в 09:18
Наука

В России создали зеркало для солнечной обсерватории «Кортес»

ТАСС вчера в 09:40
Общество

В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
Газета.Ru вчера в 23:52
Общество

Первое представление в обновленном цирке анонсировали на декабрь

Регион 64 01:40
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 02:23
Хоккей

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ

Игроки уфимского клуба «Салават Юлаев» в домашнем матче одержали победу над «Сочи» со счетом 2:0, гарантировав себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
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РПЦ не видит препятствий для признания церковных браков государством

Следовательно, продолжил он, "нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака", и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.
Интерфакс Религия 02:18
Политика

В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
RT на русском 16 февраля в 23:03
Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной

Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
RuNews24.ru вчера в 05:13
Общество

Якубович рассказал о спасении Диброва

Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Футбол

Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей

Напомним, Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 год.
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»

Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
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Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
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Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
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В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Вести.Ru 01:49
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Футбол

«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым

«Рубин» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
РБК 02:45
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