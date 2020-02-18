Общество
ИзвестияРоскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу
Продукт от «Говядина тушеная ГОСТ» (ОАО «Великоновгородский мясной двор»), «Елинский», «Курганский стандарт» и «Семейный секрет» полностью состоит из кусочков менее 30 г, что по ГОСТу не допустимо. В тушенке шести марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех — ДНК курицы, в одной — ДНК лошади.
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Роскачество исследовало говяжью тушенку: из 23 марок ни одна не соответствует ГОСТу
Комсомольская правда00:00
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Следовательно, продолжил он, "нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака", и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.
Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
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Шоу-бизнес
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